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Пожар на МАЗе

08.07.2021 18:43 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Пожар вспыхнул на Минском автомобильном заводе. По информации МЧС, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Пострадавших нет. По предварительной информации, горел склад масла. К этой минуте огонь ликвидирован.   

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Пожар вспыхнул на Минском автомобильном заводе. По информации МЧС, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Пострадавших нет. По предварительной...
 
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