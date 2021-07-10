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В Вене разбушевавшиеся феминистки разгромили редакцию одной из газет

10.07.2021 14:39 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Пострадали журналисты. Как известно, издание опубликовало материал о расследовании дела об убийстве 13-летней девочки. Сейчас под арестом находятся трое преступников, еще одного разыскивают. Выяснилось, что среди задержанных мигранты из Афганистана, о чем и сообщалось в публикации. Однако фемен-активистки, которые ворвались в редакцию газеты, кричали, что статья - "расизм и патриархальное мышление". Затем буйные женщины избили несколько девушек-репортеров. В "демократической" Европе в последнее время уже стало трендом так выражать свое, пусть и граничащее с бредом, мнение.

Как следует из материалов дела, школьницу накачали наркотиками, увезли на квартиру и насиловали, пока у нее не остановилось сердце. Затем девочку просто выбросили на улицу, завернув в ковер. Однако, по мнению феминисток, факты попахивают расизмом и патриархальным мышлением.


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Пострадали журналисты. Как известно, издание опубликовало материал о расследовании дела об убийстве 13-летней девочки. Сейчас под арестом находятся трое...
 
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