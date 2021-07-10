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ЧП в Александрии - ветер поднял в воздух аттракционы

10.07.2021 18:43 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

На празднике ГАИ в Александрии произошло ЧП: ветер поднял в воздух аттракционы. Минздрав сообщил, что пострадали пять человек - двое детей и трое взрослых. Состояние всех пациентов удовлетворительное, проводится медицинская диагностика.

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На празднике ГАИ в Александрии произошло ЧП: ветер поднял в воздух аттракционы. Минздрав сообщил, что пострадали пять человек - двое детей и трое взрослых....
 
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