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ЧП в Александрии - ветер поднял в воздух аттракционы
Источник материала: БT
На празднике ГАИ в Александрии произошло ЧП: ветер поднял в воздух аттракционы. Минздрав сообщил, что пострадали пять человек - двое детей и трое взрослых. Состояние всех пациентов удовлетворительное, проводится медицинская диагностика.
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На празднике ГАИ в Александрии произошло ЧП: ветер поднял в воздух аттракционы. Минздрав сообщил, что пострадали пять человек - двое детей и трое взрослых....
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