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В Бресте три человека отравились сероводородом - одна женщина скончалась
Источник материала: БT
Три человека отравились сероводородом в Бресте, одна женщина скончалась. ЧП произошло в здании канализационно-насосной станции на территории областной больницы. Пострадали медсестра и врач (медики приехали на вызов), и сотрудница станции. После, уже в больнице, машинист водоканала скончалась. Следователи проводят проверку.
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Три человека отравились сероводородом в Бресте, одна женщина скончалась. ЧП произошло в здании канализационно-насосной станции на территории областной больницы....
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