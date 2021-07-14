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В Бресте три человека отравились сероводородом - одна женщина скончалась

14.07.2021 14:39 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Три человека отравились сероводородом в Бресте, одна женщина скончалась. ЧП произошло в здании канализационно-насосной станции на территории областной больницы. Пострадали  медсестра и врач (медики приехали на вызов), и сотрудница станции. После, уже в больнице, машинист водоканала скончалась. Следователи  проводят проверку.

Предварительная причина - утечка неизвестного отравляющего вещества - газа.

Известно, в службу спасения звонок поступил накануне вечером - требовалась помощь спасателей. Бойцы МЧС вынесли из здания станции без сознания троих человек.  С отравлением сероводородом их госпитализировали, одну женщину, несмотря на реанимацию, не спасли. Следователи и эксперты уже осмотрели место происшествия, изъята техническая  документация.  


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Теги: Брест
 
 
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Три человека отравились сероводородом в Бресте, одна женщина скончалась. ЧП произошло в здании канализационно-насосной станции на территории областной больницы....
 
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