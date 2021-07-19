Дорожно-транспортные происшествия в Минске и области

Источник материала: БT

Аварийные выходные. Три человека погибли, среди которых и двухлетний ребенок, во время ДТП в Минской области. Семь человек получили травмы. Ребенок погиб во время лобового столкновения легковых авто в Борисовском районе. Предварительно, малыш находился в автокресле, но не был пристегнут ремнями безопасности.

В белорусской столице за выходные произошло более 80 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Также инспекторы выявили 116 нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта. Владельцы двухколесных средств передвижения под пристальным вниманием ГАИ будут до 26 июля. Профилактические рейды направлены на предотвращение ДТП с участием водителей мотоциклов и мопедов.

Не справился с управлением

Сегодня утром в Минске на улице Кижеватова легковое авто протаранило металлическое ограждение. "Фольксваген" двигался со стороны улицы Рижской в направлении Осиповичской. Водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего и въехал в ограждение. В результате инцидента 43-летний водитель авто доставлен в медицинское учреждение. По предварительным данным, причиной происшествия стало плохое самочувствие.





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