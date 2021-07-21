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ГАИ опубликовала видео, как машина протаранила частный жилой дом
Источник материала: БT
Предположительно, шофер был пьян, однако от медицинского освидетельствования он отказался. Инцидент случился в Витебске. Как только мужчина за рулем "ауди" увидел экипаж дорожной милиции, свернул с главной дороги. Инспекторы поехали за легковушкой и просили остановиться, однако водитель нажал педаль в пол. Началась погоня. Нарушителя остановило лишь кирпичное строение.
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Предположительно, шофер был пьян, однако от медицинского освидетельствования он отказался. Инцидент случился в Витебске. Как только мужчина за рулем "ауди" увидел...
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