ГАИ опубликовала видео, как машина протаранила частный жилой дом

Источник материала: БT

Предположительно, шофер был пьян, однако от медицинского освидетельствования он отказался. Инцидент случился в Витебске. Как только мужчина за рулем "ауди" увидел экипаж дорожной милиции, свернул с главной дороги. Инспекторы поехали за легковушкой и просили остановиться, однако водитель нажал педаль в пол. Началась погоня. Нарушителя остановило лишь кирпичное строение.





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