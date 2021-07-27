ДФР выявил рекордные скрытые заработки у строительных компаний Бреста

Источник материала: БT

Зарплата в конвертах, вторая серия. Как мы уже рассказывали, Департамент финансовых расследований выявил рекордные скрытые заработки. На этот раз в поле зрения финансовой милиции попали строительные компании Бреста. Чтобы занизить страховые взносы, руководители двух фирм больше года выплачивали серую и белую зарплаты. Минимальные начисления на карту, остальное - в конверт без отражения по бухгалтерскому и налоговому учетам.

Сумму ущерба подсчитали в Департаменте финансовых расследований. Что грозит за такие схемы, узнал Владимир Королев.

Строили объекты в Минске, здесь же многих работников и опрашивали. О том, что в будущем серая зарплата занизит строителям пенсию, думать не хотелось. Не отказываться же от денег.

Бригадир брестской строительной организации:

Руководство не объясняло, все знали. На строительной площадке были, руководство пригласило и предложило такую схему.Руководители двух частных стройфирм Бреста сейчас под следствием. Чтобы платить меньше страховых взносов, компании начисляли работникам минимальную зарплату. Остальные деньги выводили по серым схемам. В одном случае через фиктивные договоры с индивидуальными предпринимателями стройподряда. Во втором - выплачивали деньги в виде компенсаций по заключенным с работниками контрактам об использовании личных инструментов в служебных целях.

Александр Солодкий, замначальника УДФР КГК Беларуси по Брестской области:

Неуплата налогов и обязательных отчислений в бюджет - не единственное, что выяснилось в ходе проверки коммерческих предприятий. Уклоняясь ради личной выгоды от уплаты обязательных отчислений, их собственники ставили под удар своих работников, прекрасно осознавая, что те не могут в будущем рассчитывать на справедливый размер пенсии.Как показала проверка финансовой милиции, схема работала больше года. Таким образом, руководители двух частных строительных компаний выплатили сотрудникам свыше 1 млн. 200 тыс. рублей, недоплатив в бюджет 440 тыс. рублей. Кому платили и сколько - записывали в черную бухгалтерию. Ее также изъяли во время обыска.

Александр Солодкий, замначальника УДФР КГК Беларуси по Брестской области:

В целях возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на имущество и счета подозреваемых и возглавляемых ими субъектов хозяйствования на сумму свыше 5 млн. рублей. При этом одним из директоров ущерб добровольно возмещен в полном размере, а второй приступил к корректировке отчетности и погашению ущерба.В целях возмещения причиненного ущерба на имущество и счета подозреваемых наложены аресты. В случае непогашения долга в кратном размере фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Арендовал машину, покатался и еще в наваре остался. В столице расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего ранее не судимого минчанина. Как выяснили в милиции, он воровал катализаторы из прокатного транспорта. Потом продавал их. Вероятно, надеялся остаться незамеченным. Однако фокус не получился.





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