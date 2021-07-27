ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ДФР выявил рекордные скрытые заработки у строительных компаний Бреста

27.07.2021 20:45 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Зарплата в конвертах,  вторая серия.  Как мы уже рассказывали, Департамент финансовых расследований выявил рекордные скрытые заработки. На этот раз в поле зрения финансовой милиции попали строительные компании Бреста. Чтобы занизить страховые взносы, руководители двух фирм больше года выплачивали серую и белую зарплаты. Минимальные начисления на карту, остальное - в конверт  без отражения по бухгалтерскому и налоговому учетам. 

Сумму ущерба подсчитали в Департаменте финансовых расследований. Что грозит за такие схемы, узнал Владимир Королев. 

Строили объекты в Минске, здесь же многих работников и опрашивали. О том, что в будущем серая зарплата занизит строителям пенсию, думать не хотелось. Не отказываться же от денег. 

Бригадир брестской строительной организации: 

Руководство не объясняло, все знали. На строительной площадке были, руководство пригласило и предложило такую схему.Руководители двух частных стройфирм Бреста сейчас под следствием. Чтобы платить меньше страховых взносов, компании начисляли  работникам минимальную зарплату. Остальные деньги  выводили по серым схемам. В одном случае  через фиктивные договоры с индивидуальными предпринимателями стройподряда. Во втором - выплачивали деньги в виде компенсаций по заключенным с работниками контрактам об использовании личных инструментов в служебных целях. 

Александр Солодкий, замначальника УДФР КГК Беларуси по Брестской области: 

Неуплата налогов и обязательных отчислений в бюджет - не единственное, что выяснилось в ходе проверки коммерческих предприятий. Уклоняясь ради личной выгоды от уплаты обязательных отчислений, их собственники ставили под удар своих работников, прекрасно осознавая, что те не могут в будущем рассчитывать на справедливый размер пенсии.Как показала проверка финансовой милиции, схема работала больше года. Таким образом, руководители двух частных строительных компаний выплатили сотрудникам свыше 1 млн. 200 тыс. рублей, недоплатив в бюджет 440 тыс. рублей. Кому платили и сколько -  записывали в  черную бухгалтерию. Ее также изъяли во время обыска.

Александр Солодкий, замначальника УДФР КГК Беларуси по Брестской области: 

В целях возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на имущество и счета подозреваемых и возглавляемых ими субъектов хозяйствования на сумму свыше 5 млн. рублей. При этом одним из директоров ущерб добровольно возмещен в полном размере, а второй приступил к корректировке отчетности и погашению ущерба.В целях возмещения причиненного ущерба на имущество и счета подозреваемых наложены аресты. В случае непогашения долга в кратном размере фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы. 

Арендовал машину, покатался и еще в наваре остался. В столице расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего ранее не судимого минчанина. Как выяснили в милиции, он воровал катализаторы из прокатного транспорта. Потом продавал их.  Вероятно, надеялся остаться незамеченным. Однако фокус не получился.


Читайте также: 



 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарплата в конвертах,  вторая серия.  Как мы уже рассказывали, Департамент финансовых расследований выявил рекордные скрытые заработки. На этот раз в поле зрения...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП
  • ДФР выявил рекордные скрытые заработки у строительных компаний Бреста 18:27, БT
  • Все новости

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by