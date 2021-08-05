В Музее Янки Купалы в Минске погиб человек

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Трагедия в Музее Янки Купалы. Как сообщили в МЧС, во время плановой проверки системы пожаротушения в здании произошел выход газа. До прибытия спасателей администрация эвакуировала работников учреждения. К сожалению, один человек погиб, еще один был госпитализирован. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают следователи и эксперты.



