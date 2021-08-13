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Пассажирский автобус съехал в кювет в Столинском районе

13.08.2021 14:39 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В Столинском районе пассажирский автобус съехал в кювет. Пострадали 4 человека, они доставлены в больницу. ДТП случилось вблизи деревни Теребище. По информации ГАИ,  водитель рейсового маршрута Столин - Стахово не смог войти в поворот, из-за чего вылетел с дороги. На месте происшествия работали СК, дорожная милиция и спасатели. Устанавливаются обстоятельства происшествия.


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В Столинском районе пассажирский автобус съехал в кювет. Пострадали 4 человека, они доставлены в больницу. ДТП случилось вблизи деревни Теребище. По информации...
 
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