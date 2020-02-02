10 стильных вещей с Aliexpress для сервировки стола

Правильно накрытый стол – это то, что задает настроение всему празднику. Чтобы удивить своих гостей, уже недостаточно разложить скатерть, поставить тарелки и положить бумажные салфетки. Сервировка стола превратилась в отдельный вид искусства, где нужно учитывать каждую деталь: от выбора цвета скатерти до размера вилок и формы бокалов. Не менее важен и дизайн праздничного стола. Чтобы подготовиться к следующему приему гостей, мы предлагаем вам взглянуть на 10 крутых находок с Aliexpress.
1. Круглые коврики для стола
Надоели прямоугольные клеенчатые салфетки? Эти круглые нескользящие коврики под посуду освежат любую кухню. Теперь сервировка вашего стола выйдет на новый уровень. Кстати, продаются они в двух размерах: можно купить под большие тарелки и кружки.
Кто сказал, что столовые приборы предназначены исключительно для еды и не могут быть стильными? Этот комплект, конечно, выполняет свою главную функцию на кухне. Но, кроме того, он еще и эстетично смотрится.
Бумажные салфетки и полотенца уже отошли на второй план. Теперь у каждого гостя должна быть своя личная тканевая салфетка. Конечно, выглядит такой стол более стильно и представительно. Порадуйте себя и своих гостей красивой сервировкой.
Интересно, что они могут быть как стаканами, так и бокалами без ножки. Их необычная форма и абсолютный минимализм подойдут для соков, напитков, вина, а также мороженого и других десертов. В наборе вас ждут совершенных 4 стакана.
Ни один накрытый стол невозможно представить без тарелок. Это чуть ли не самое главное. И именно от внешнего вида посуды зависит то, как будет выглядеть обеденное место для гостей. Из этих красивых розовых тарелочек захочется есть кому угодно, уж поверьте!
Маленькие, миленькие, не бросаются в глаза и не мешают даже на столе. Скорее, наоборот, украшают его. Если вы готовитесь к приему гостей и накрываете праздничный стол, но эти свечки станут прекрасным дополнением к вашему декору.
Будьте уверены, из таких необычных бокалов ваши гости не то что не пили, они их даже не видели. Это настоящие произведения искусства. Единственное, что может вызвать у вас вопрос: а как же мыть внутри такие бокалы? Но, думаем, если использовать их по назначению, проблем не возникнет.
Симпатичные и минималистичные подстаканники не позволят вам оставлять следы от чашек и кружек на капризной поверхности стола. А еще, если купить несколько штук, из них можно выложить фигуру побольше и поставить на нее кастрюлю или тарелку.
Кто бы что ни говорил, но скатерть придает столу уюта. За таким столом всегда приятно выпить чаю и поговорить о чем-то важном. Скатерть не менее важна и для праздничного стола. Пусть ваши гости чувствуют себя как дома.