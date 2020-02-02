10 стильных вещей с Aliexpress для сервировки стола

Источник материала: Flytothesky





Правильно накрытый стол – это то, что задает настроение всему празднику. Чтобы удивить своих гостей, уже недостаточно разложить скатерть, поставить тарелки и положить бумажные салфетки. Сервировка стола превратилась в отдельный вид искусства, где нужно учитывать каждую деталь: от выбора цвета скатерти до размера вилок и формы бокалов. Не менее важен и дизайн праздничного стола. Чтобы подготовиться к следующему приему гостей, мы предлагаем вам взглянуть на 10 крутых находок с Aliexpress.

1. Круглые коврики для стола





Надоели прямоугольные клеенчатые салфетки? Эти круглые нескользящие коврики под посуду освежат любую кухню. Теперь сервировка вашего стола выйдет на новый уровень. Кстати, продаются они в двух размерах: можно купить под большие тарелки и кружки.

2. Комплект столовых приборов





Кто сказал, что столовые приборы предназначены исключительно для еды и не могут быть стильными? Этот комплект, конечно, выполняет свою главную функцию на кухне. Но, кроме того, он еще и эстетично смотрится.

3. Хлопчатобумажные салфетки





Бумажные салфетки и полотенца уже отошли на второй план. Теперь у каждого гостя должна быть своя личная тканевая салфетка. Конечно, выглядит такой стол более стильно и представительно. Порадуйте себя и своих гостей красивой сервировкой.

4. Прозрачные стаканы





Интересно, что они могут быть как стаканами, так и бокалами без ножки. Их необычная форма и абсолютный минимализм подойдут для соков, напитков, вина, а также мороженого и других десертов. В наборе вас ждут совершенных 4 стакана.

5. Искусственные пионы





Без красивых элементов стол будет выглядеть слишком скучно и пусто. Многие забывают о создании самого главного – настроения и атмосферы. А эти букетики помогут исправить все ваши ошибки сервировки.

6. Тарелки “Розовый мрамор”





Ни один накрытый стол невозможно представить без тарелок. Это чуть ли не самое главное. И именно от внешнего вида посуды зависит то, как будет выглядеть обеденное место для гостей. Из этих красивых розовых тарелочек захочется есть кому угодно, уж поверьте!

7. Свечки в форме кактусов





Маленькие, миленькие, не бросаются в глаза и не мешают даже на столе. Скорее, наоборот, украшают его. Если вы готовитесь к приему гостей и накрываете праздничный стол, но эти свечки станут прекрасным дополнением к вашему декору.

8. Оригинальные бокалы





Будьте уверены, из таких необычных бокалов ваши гости не то что не пили, они их даже не видели. Это настоящие произведения искусства. Единственное, что может вызвать у вас вопрос: а как же мыть внутри такие бокалы? Но, думаем, если использовать их по назначению, проблем не возникнет.

9. Шестиугольный подстаканник





Симпатичные и минималистичные подстаканники не позволят вам оставлять следы от чашек и кружек на капризной поверхности стола. А еще, если купить несколько штук, из них можно выложить фигуру побольше и поставить на нее кастрюлю или тарелку.

10. Круглая скатерть





Кто бы что ни говорил, но скатерть придает столу уюта. За таким столом всегда приятно выпить чаю и поговорить о чем-то важном. Скатерть не менее важна и для праздничного стола. Пусть ваши гости чувствуют себя как дома.

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