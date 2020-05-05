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С каким цветком ассоциируются разные знаки зодиака

05.05.2020 16:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Многие люди отлично знают, что у них присутствуют определённые характеристики, черты личности, предпочтения и числа, связанные с их зодиакальным знаком. Оказывается, что, помимо этого, каждому знаку зодиака соответствует определенный цветок. В чём же вы можете быть похожи со своим цветком?

С каким цветком ассоциируются разные знаки зодиака

1. Овен: сирень

Он открывает зодиакальный цикл и, как номер 1, символизирует новое начало. Цветение сирени весной больше всего навевает ассоциации с возрождением жизни и движением вперёд. Идеальная пара для Овна!

2. Телец: мак

Люди-Тельцы отличаются стойкостью и упорством. Они любят эстетику и очарование природы. Тельцы всегда отстаивают свои позиции (особенно в важных для них вопросах) и излучают позитив и красоту – точь-в-точь как яркий мак.

3. Близнецы: гортензия

Пышность и яркость гортензии прекрасно сочетается с общительностью и энергичностью Близнецов. Если вы хотите сделать этому знаку идеальный подарок, преподнесите ему горшочек с этим растением. Вы попадёте прямо в точку!

4. Рак: фиалка

Рак славится своей эмоциональностью и чувствительностью. Это знак-домосед, любящий уют и комфорт своего очага и не особо стремящийся к приключениям и переменам. Ему под стать деликатная, нежная и элегантная фиалка.

С каким цветком ассоциируются разные знаки зодиака

5. Лев: подсолнечник

Только Львы могут конкурировать с Близнецами в плане общительности и любви к публичности. Это очень яркий, позитивный и улыбчивый знак, который умеет быть счастливым. Подсолнечник — это цветок, который идеально подходит этому знаку зодиака. Он такой же мощный, горделивый и солнечный!

6. Дева: ранункулюс

Девы спокойны и сдержанны, однако стеснительными их назвать тоже нельзя. Как только вы поближе познакомитесь с Девой, вы увидите её весёлый нрав. Как и симпатичный ранункулюс (или лютик), этот знак организован, аккуратен и отлично вписывается в любой фон.

7. Весы: роза

Этот знак очень схож с розовым цветком. Являясь символом любви и гармонии, розы чудесно дополняют извечное стремление Весов к истине и справедливости, а также их острое восприятие зла и добра.

8. Скорпион: пион

У цветков пиона масса лепестков. А у Скорпиона масса граней характера, и он выглядит абсолютно загадочной личностью. Как только вы опрометчиво решили, что раскусили человека этого знака, он быстро продемонстрирует вам другую, совершенно непредсказуемую сторону себя.

С каким цветком ассоциируются разные знаки зодиака

9. Стрелец: герань

Стрельцы сильны, независимы и прекрасны подобно герани, которая выглядит как вполне самодостаточный и очень неприхотливый цветок. Этот знак известен своей любовью к жизни и приключениям. Потому и герань просто идеально отражает его свободолюбивую натуру.

10. Козерог: гвоздика

Козероги отличаются своим трудолюбием и настойчивостью, а плоды их труда очень заметны и вызывают восхищение. Эффектные, но сдержанный цветок гвоздики как нельзя лучше отражает характер и внутренний мир, а также идеально подходит этому упорному знаку зодиака.

11. Водолей: орхидея

Хотя иногда Водолей выглядит тихим и интровертным, он удивительно эксцентричен и энергичен, когда находится в знакомом окружении. Кроме того, он умён и умеет справляться с проблемами. Внешне застенчивый, но очень мощный цветок орхидеи – это суть Водолея.

12. Рыбы: водяная лилия

Кувшинка и Рыбы – это, наверное, наилучшая пара. Этот знак креативен, любит спокойствие и умиротворенное настроение, а также романтику и чувственность. Волшебная водяная лилия – это однозначно его выбор!

Текст: Flytothesky.ru

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