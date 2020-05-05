|
Тест для книголюбов: Кому принадлежат известные цитаты?
05.05.2020 17:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
К сожалению, в современном мире технологии постепенно начали вытеснять печатные книги. А известные романы, повести и их колоритные герои все чаще забываются. Но все равно существуют такие произведения мировой литературы, которые никогда не уйдут на задний план. Они будут актуальны еще много-много лет. Хотите проверить, насколько хорошо вы знаете известные цитаты? Тогда предлагаем вам пройти наш тест для настоящих книголюбов. Надеемся, что он вам понравится:) И читайте больше!
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К сожалению, в современном мире технологии постепенно начали вытеснять печатные книги. А известные романы, повести и их колоритные герои все чаще забываются. Но...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)