Тест для книголюбов: Кому принадлежат известные цитаты?

Источник материала: Flytothesky





К сожалению, в современном мире технологии постепенно начали вытеснять печатные книги. А известные романы, повести и их колоритные герои все чаще забываются. Но все равно существуют такие произведения мировой литературы, которые никогда не уйдут на задний план. Они будут актуальны еще много-много лет. Хотите проверить, насколько хорошо вы знаете известные цитаты? Тогда предлагаем вам пройти наш тест для настоящих книголюбов. Надеемся, что он вам понравится:) И читайте больше!

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