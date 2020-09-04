Тест: Сможете ли вы угадать фильм по эмодзи?

Источник материала: Flytothesky





В наше время эмодзи стали универсальным языком. С помощью смайликов можно написать целое сообщение. Ведь практически каждому нашему чувству, каждой эмоции и каждому слову соответствует определенный значок в телефоне или на компьютере. Не знаем, хорошо это или плохо, но сегодня наш тест как раз об этом. Сможете угадать названия популярных фильмов по эмодзи? Давайте попробуем!

Ответы:

1. “Властелин колец: Возвращение короля”

2. “Джентльмены удачи”

3. “Список Шиндлера”

4. “Малыш на драйве”

5. “Дьявол носит Прада”

6. “Час пик”

7. “Король говорит!”

8. “Джуманджи”

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