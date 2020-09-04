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Тест: Сможете ли вы угадать фильм по эмодзи?
04.09.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В наше время эмодзи стали универсальным языком. С помощью смайликов можно написать целое сообщение. Ведь практически каждому нашему чувству, каждой эмоции и каждому слову соответствует определенный значок в телефоне или на компьютере. Не знаем, хорошо это или плохо, но сегодня наш тест как раз об этом. Сможете угадать названия популярных фильмов по эмодзи? Давайте попробуем!
Ответы:
1. “Властелин колец: Возвращение короля”
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В наше время эмодзи стали универсальным языком. С помощью смайликов можно написать целое сообщение. Ведь практически каждому нашему чувству, каждой эмоции и...
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