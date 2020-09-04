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Тест: Какого цвета ваша личность?
04.09.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Психологи сходятся во мнении, что по любимому цвету можно сказать многое о характере человека. Есть даже целая наука, которая называется психологией цвета. Она исследует влияние оттенков на человека и его личность. Но мы решили усложнить задачу и узнать, какими красками раскрашена ваша личность. Ведь это не обязательно тот цвет, который вы любите. Ответ может быть самым неожиданным!
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Психологи сходятся во мнении, что по любимому цвету можно сказать многое о характере человека. Есть даже целая наука, которая называется психологией цвета. Она...
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