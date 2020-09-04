Тест: Какого цвета ваша личность?

Источник материала: Flytothesky





Психологи сходятся во мнении, что по любимому цвету можно сказать многое о характере человека. Есть даже целая наука, которая называется психологией цвета. Она исследует влияние оттенков на человека и его личность. Но мы решили усложнить задачу и узнать, какими красками раскрашена ваша личность. Ведь это не обязательно тот цвет, который вы любите. Ответ может быть самым неожиданным!

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