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Знаете ли вы, как правильно писать слова: слитно или раздельно?

04.09.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Знаете ли вы, как правильно писать слова: слитно или раздельно?

Каждому человеку важно знать главные правила русского языка, чтобы грамотно писать и разговаривать. Ведь согласитесь, человека, который делает ошибки, например, в резюме, вряд ли пригласят на хорошую должность. В школе мы учили уйму правил и исключений на слитное и раздельное написание слов. Сегодня мы проверим, помните ли вы хоть какие-нибудь из них. Начнем?

Ответы:

1. В общем
2. Вряд ли
3. В смысле
4. Ввиду
5. Причем
6. На редкость
7. То есть
8. Вполоборота
9. Негромкая
10. Не известная

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Каждому человеку важно знать главные правила русского языка, чтобы грамотно писать и разговаривать. Ведь согласитесь, человека, который делает ошибки, например, в...
 
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