Знаете ли вы, как правильно писать слова: слитно или раздельно?

Источник материала: Flytothesky





Каждому человеку важно знать главные правила русского языка, чтобы грамотно писать и разговаривать. Ведь согласитесь, человека, который делает ошибки, например, в резюме, вряд ли пригласят на хорошую должность. В школе мы учили уйму правил и исключений на слитное и раздельное написание слов. Сегодня мы проверим, помните ли вы хоть какие-нибудь из них. Начнем?

Ответы:

1. В общем

2. Вряд ли

3. В смысле

4. Ввиду

5. Причем

6. На редкость

7. То есть

8. Вполоборота

9. Негромкая

10. Не известная

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