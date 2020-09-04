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Знаете ли вы, как правильно писать слова: слитно или раздельно?
04.09.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Каждому человеку важно знать главные правила русского языка, чтобы грамотно писать и разговаривать. Ведь согласитесь, человека, который делает ошибки, например, в резюме, вряд ли пригласят на хорошую должность. В школе мы учили уйму правил и исключений на слитное и раздельное написание слов. Сегодня мы проверим, помните ли вы хоть какие-нибудь из них. Начнем?
Ответы:
1. В общем
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Каждому человеку важно знать главные правила русского языка, чтобы грамотно писать и разговаривать. Ведь согласитесь, человека, который делает ошибки, например, в...
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