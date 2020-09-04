Тест: Кто впервые произнес знаменитые афоризмы?

Источник материала: Flytothesky





Не говорите, что не слышали фразы «счастье любит тишину» или «победителей не судят». А ведь кто-то же принес подобные афоризмы в народ! Эти фразы существуют столетиями. Наверное, их авторы не предполагали, что изречения будут помнить спустя столько времени. А теперь вопрос: кто впервые произнес самые яркие высказывания, которыми сейчас пользуется весь мир? Давайте узнаем.

Ответы:

1. Гай Юлий Цезарь

2. Грибоедов

3. Римский император Веспасиан

4. Френсис Бэкон

5. Достоевский

6. Пушкин

7. Сократ

8. Луций Анней Сенека

9. Чарльз Диккенс

10. Йозеф Геббельс

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