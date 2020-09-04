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Тест: Кто впервые произнес знаменитые афоризмы?
04.09.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Не говорите, что не слышали фразы «счастье любит тишину» или «победителей не судят». А ведь кто-то же принес подобные афоризмы в народ! Эти фразы существуют столетиями. Наверное, их авторы не предполагали, что изречения будут помнить спустя столько времени. А теперь вопрос: кто впервые произнес самые яркие высказывания, которыми сейчас пользуется весь мир? Давайте узнаем.
Ответы:
1. Гай Юлий Цезарь
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Не говорите, что не слышали фразы «счастье любит тишину» или «победителей не судят». А ведь кто-то же принес подобные афоризмы в народ! Эти фразы существуют...
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