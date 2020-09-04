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Тест: Кто впервые произнес знаменитые афоризмы?

04.09.2020 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Кто впервые произнес знаменитые афоризмы?

Не говорите, что не слышали фразы «счастье любит тишину» или «победителей не судят». А ведь кто-то же принес подобные афоризмы в народ! Эти фразы существуют столетиями. Наверное, их авторы не предполагали, что изречения будут помнить спустя столько времени. А теперь вопрос: кто впервые произнес самые яркие высказывания, которыми сейчас пользуется весь мир? Давайте узнаем.

Ответы:

1. Гай Юлий Цезарь
2. Грибоедов
3. Римский император Веспасиан
4. Френсис Бэкон
5. Достоевский
6. Пушкин
7. Сократ
8. Луций Анней Сенека
9. Чарльз Диккенс
10. Йозеф Геббельс

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