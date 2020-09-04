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Тест: Какое у вас чувство юмора?
04.09.2020 19:45 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В том, что у вас есть чувство юмора, мы ни на секунду не сомневаемся. В вашем арсенале точно есть искрометные шутки и истории о том, как вы развеселили человека до слез. Но хорошее чувство юмора – это настоящий талант, который нужно развивать. Предлагаем проверить, насколько вы креативный человек и какая у вас манера шутить. Если вы максимально честно ответите на вопросы этого теста, то узнаете все о своем чувстве юмора.
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В том, что у вас есть чувство юмора, мы ни на секунду не сомневаемся. В вашем арсенале точно есть искрометные шутки и истории о том, как вы развеселили человека до...
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