Тест: Какое у вас чувство юмора?

Источник материала: Flytothesky





В том, что у вас есть чувство юмора, мы ни на секунду не сомневаемся. В вашем арсенале точно есть искрометные шутки и истории о том, как вы развеселили человека до слез. Но хорошее чувство юмора – это настоящий талант, который нужно развивать. Предлагаем проверить, насколько вы креативный человек и какая у вас манера шутить. Если вы максимально честно ответите на вопросы этого теста, то узнаете все о своем чувстве юмора.

Пройдите также:

Тест: Какого цвета ваша личность?