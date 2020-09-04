|
Тест: Насколько хорошо вы помните школьный курс химии?
04.09.2020 19:45 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Вы хорошо учились в школе? Сегодня вам придется покопаться в закромах своей памяти и достать все те знания, которые вы получили и усвоили на уроках химии. Таблица Менделеева, химические реакции и формулы – это все вам сегодня пригодится. Пора вспомнить, что моль – это не только насекомое. А уравнения встречаются не только в математике. Пройдите тест и проверьте свои знания.
Ответы:
1. У Na I валентность
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы хорошо учились в школе? Сегодня вам придется покопаться в закромах своей памяти и достать все те знания, которые вы получили и усвоили на уроках химии. Таблица...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)