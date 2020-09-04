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Тест: Насколько хорошо вы помните школьный курс химии?

04.09.2020 19:45 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Насколько хорошо вы помните школьный курс химии?

Вы хорошо учились в школе? Сегодня вам придется покопаться в закромах своей памяти и достать все те знания, которые вы получили и усвоили на уроках химии. Таблица Менделеева, химические реакции и формулы – это все вам сегодня пригодится. Пора вспомнить, что моль – это не только насекомое. А уравнения встречаются не только в математике. Пройдите тест и проверьте свои знания.

Ответы:

1. У Na I валентность
2. C₆H₁₂O₆
3. Моль
4. Ar
5. CH₄+ 2O₂ → CO₂+ 2H₂O
6. Уран
7. Валентность
8. Дистилляция
9. Металлический блеск, твердость, пластичность, ковкость и хорошая проводимость тепла и электричества
10. Ломоносов

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Вы хорошо учились в школе? Сегодня вам придется покопаться в закромах своей памяти и достать все те знания, которые вы получили и усвоили на уроках химии. Таблица...
 
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