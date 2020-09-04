Тест: Насколько хорошо вы помните школьный курс химии?

Источник материала: Flytothesky





Вы хорошо учились в школе? Сегодня вам придется покопаться в закромах своей памяти и достать все те знания, которые вы получили и усвоили на уроках химии. Таблица Менделеева, химические реакции и формулы – это все вам сегодня пригодится. Пора вспомнить, что моль – это не только насекомое. А уравнения встречаются не только в математике. Пройдите тест и проверьте свои знания.

Ответы:

1. У Na I валентность

2. C₆H₁₂O₆

3. Моль

4. Ar

5. CH₄+ 2O₂ → CO₂+ 2H₂O

6. Уран

7. Валентность

8. Дистилляция

9. Металлический блеск, твердость, пластичность, ковкость и хорошая проводимость тепла и электричества

10. Ломоносов

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