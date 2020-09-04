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Тест: Узнаете ли вы город по главной площади?

04.09.2020 19:45 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Узнаете ли вы город по главной площади?

Говоря о визитной карточке города, что приходит вам на ум? Архитектура, люди? Если собрать ассоциации воедино, то получится главная площадь. Именно ее называют лицом города. Самые красивые здания, важные места, толпы людей – все это можно встретить именно там. Не зря площадь – это первое место в списке посещения туристами. Давайте проверим, знаете ли вы, в каких городах находятся эти площади.

Ответы:

1. Москва
2. Венеция
3. Мадрид
4. Брюссель
5. Нью-Йорк
6. Прага
7. Рим
8. Киев
9. Лондон
10. Стамбул

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Говоря о визитной карточке города, что приходит вам на ум? Архитектура, люди? Если собрать ассоциации воедино, то получится главная площадь. Именно ее называют...
 
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