Тест: Узнаете ли вы город по главной площади?

Источник материала: Flytothesky





Говоря о визитной карточке города, что приходит вам на ум? Архитектура, люди? Если собрать ассоциации воедино, то получится главная площадь. Именно ее называют лицом города. Самые красивые здания, важные места, толпы людей – все это можно встретить именно там. Не зря площадь – это первое место в списке посещения туристами. Давайте проверим, знаете ли вы, в каких городах находятся эти площади.

Ответы:

1. Москва

2. Венеция

3. Мадрид

4. Брюссель

5. Нью-Йорк

6. Прага

7. Рим

8. Киев

9. Лондон

10. Стамбул

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