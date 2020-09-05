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Какой сегодня праздник: 5 сентября
05.09.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 5 сентября 1958 года в США впервые был опубликован роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго"? О том, чем ознаменован этот день, – в справке Sputnik.
Что произошло 5 сентября
В 1940 году в газете "Пионерская правда" начали печатать повесть Аркадия Гайдара "Тимур и его команда".
В 1997 году в Москве был открыт памятник Петру I скульптора Зураба Церетели.
Международный день благотворительности также отмечается 5 сентября.
Кто родился 5 сентября
Также в этот день родился король Людовик XIV.
5 сентября в православном календаре
В этот день православные чтут память мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского). Церковь отмечает отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Именины 5 сентября
В этот день именины у Елизаветы, Ефрема, Ивана, Николая, Павла, Федора.
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Сегодня суббота, 5 сентября. Этот день является 249-м в григорианском календаре. До конца года остается 117 дней.
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