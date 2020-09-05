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Какой сегодня праздник: 5 сентября

05.09.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 5 сентября 1958 года в США впервые был опубликован роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго"? О том, чем ознаменован этот день, – в справке Sputnik.

Что произошло 5 сентября

В 1940 году в газете "Пионерская правда" начали печатать повесть Аркадия Гайдара "Тимур и его команда".

В 1997 году в Москве был открыт памятник Петру I скульптора Зураба Церетели.

Международный день благотворительности также отмечается 5 сентября.

Кто родился 5 сентября

Также в этот день родился король Людовик XIV.

5 сентября в православном календаре 

В этот день православные чтут память мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского). Церковь отмечает отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Именины 5 сентября

В этот день именины у Елизаветы, Ефрема, Ивана, Николая, Павла, Федора.

5 сентября в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня суббота, 5 сентября. Этот день является 249-м в григорианском календаре. До конца года остается 117 дней.
 
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