Тест на истинного грибника: Хорошо ли вы разбираетесь в грибах?

Источник материала: Flytothesky





Как только начинается грибной сезон, все дачники и грибники берут ножики, корзинки и отправляются на грибную охоту. Они точно знают, какой гриб срезать можно, а к какому лучше не прикасаться. А вот знаете ли вы? Смогли бы собрать целую корзинку съедобных грибов? В этом вопросе интуицией лучше не пользоваться – нужно руководствоваться знаниями. Давайте проверим, как вы разбираетесь в грибах.

Ответы:

1. Правильный ответ – 3

2. Правильный ответ – 1

3. Правильный ответ – 1

4. Правильный ответ – 1

5. Правильный ответ – 2

6. Правильный ответ – 1

7. Правильный ответ – 2

8. Правильный ответ – 2

9. Правильный ответ – 1

10. Правильный ответ – 2

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