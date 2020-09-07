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Тест на истинного грибника: Хорошо ли вы разбираетесь в грибах?
07.09.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как только начинается грибной сезон, все дачники и грибники берут ножики, корзинки и отправляются на грибную охоту. Они точно знают, какой гриб срезать можно, а к какому лучше не прикасаться. А вот знаете ли вы? Смогли бы собрать целую корзинку съедобных грибов? В этом вопросе интуицией лучше не пользоваться – нужно руководствоваться знаниями. Давайте проверим, как вы разбираетесь в грибах.
Ответы:
1. Правильный ответ – 3
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Как только начинается грибной сезон, все дачники и грибники берут ножики, корзинки и отправляются на грибную охоту. Они точно знают, какой гриб срезать можно, а к...
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