Тест: На сколько процентов вы ребенок в душе?

Источник материала: Flytothesky





Многие люди часто слышат, что им нужно «повзрослеть», задуматься о жизни, перестать постоянно развлекаться и вести себя как ребенок. Другие, наоборот, желают заполучить хотя бы каплю той детской беззаботности и непосредственности, чтобы не париться по пустякам. Хотите узнать, на сколько процентов вас все еще не отпускает детство? Тогда пройдите нас сегодняшний тест.

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