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Тест: На сколько процентов вы ребенок в душе?
07.09.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Многие люди часто слышат, что им нужно «повзрослеть», задуматься о жизни, перестать постоянно развлекаться и вести себя как ребенок. Другие, наоборот, желают заполучить хотя бы каплю той детской беззаботности и непосредственности, чтобы не париться по пустякам. Хотите узнать, на сколько процентов вас все еще не отпускает детство? Тогда пройдите нас сегодняшний тест.
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Многие люди часто слышат, что им нужно «повзрослеть», задуматься о жизни, перестать постоянно развлекаться и вести себя как ребенок. Другие, наоборот, желают...
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