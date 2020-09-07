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Тест: Знаете ли вы, как называются предметы старинной русской одежды?
07.09.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как вы представляете себе русскую народную одежду? Сразу вспоминаете кокошник и сарафан? Конечно, без них никуда. Но вот знаете ли вы, как называются другие старинные элементы одежды? Например, женская юбка или мужские штаны. Сегодня мы предлагаем вам пройти тест и немножко расширить свой кругозор в этой области. Некоторые названия, скорее всего, будут вам незнакомы, так что придется включить логику:)
Ответы:
1. Терлик – это верхняя одежда для торжественных выходов
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Как вы представляете себе русскую народную одежду? Сразу вспоминаете кокошник и сарафан? Конечно, без них никуда. Но вот знаете ли вы, как называются другие...
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