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Тест: Знаете ли вы, как называются предметы старинной русской одежды?

07.09.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Знаете ли вы, как называются предметы старинной русской одежды?

Как вы представляете себе русскую народную одежду? Сразу вспоминаете кокошник и сарафан? Конечно, без них никуда. Но вот знаете ли вы, как называются другие старинные элементы одежды? Например, женская юбка или мужские штаны. Сегодня мы предлагаем вам пройти тест и немножко расширить свой кругозор в этой области. Некоторые названия, скорее всего, будут вам незнакомы, так что придется включить логику:)

Ответы:

1. Терлик – это верхняя одежда для торжественных выходов
2. Бекеша – это пальто
3. Мурмолка – это высокая шапка
4. Понева – это женская шерстяная юбка
5. Зипун – это верхняя одежда крестьян
6. Порты – это штаны
7. Повойник – это полотняная шапочка
8. Летник – это женская верхняя одежда, расширяющаяся книзу
9. Нагрудник – это одежда-украшение, дополнение к праздничному или повседневному наряду
10. Кика – это головной убор с рогами

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Как вы представляете себе русскую народную одежду? Сразу вспоминаете кокошник и сарафан? Конечно, без них никуда. Но вот знаете ли вы, как называются другие...
 
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