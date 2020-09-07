Тест: Знаете ли вы, как называются предметы старинной русской одежды?

Источник материала: Flytothesky





Как вы представляете себе русскую народную одежду? Сразу вспоминаете кокошник и сарафан? Конечно, без них никуда. Но вот знаете ли вы, как называются другие старинные элементы одежды? Например, женская юбка или мужские штаны. Сегодня мы предлагаем вам пройти тест и немножко расширить свой кругозор в этой области. Некоторые названия, скорее всего, будут вам незнакомы, так что придется включить логику:)

Ответы:

1. Терлик – это верхняя одежда для торжественных выходов

2. Бекеша – это пальто

3. Мурмолка – это высокая шапка

4. Понева – это женская шерстяная юбка

5. Зипун – это верхняя одежда крестьян

6. Порты – это штаны

7. Повойник – это полотняная шапочка

8. Летник – это женская верхняя одежда, расширяющаяся книзу

9. Нагрудник – это одежда-украшение, дополнение к праздничному или повседневному наряду

10. Кика – это головной убор с рогами

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