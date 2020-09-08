Какой сегодня праздник: 8 сентября

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 8 сентября 1952 года вышло первое издание повести Эрнеста Хемингуэя "Старик и море"? О том, чем ознаменован этот день, – в справке Sputnik.

Что произошло 8 сентября

В 1791 году в Париже в Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины.

В 1801 году в Санкт-Петербурге был заложен Казанский собор.

В 1930 году сотрудник компании 3M Ричард Дрю изобрел скотч.

В 1966 году был выпущен пилотный выпуск сериала "Star Trek".

Международный день солидарности журналистов также отмечается 8 сентября. В России отмечают День финансиста.

Кто родился 8 сентября

Также в этот день родились Ричард I Львиное Сердце, жена Александра Пушкина Наталья Гончарова, актер Мартин Фримен, журналист Дарья Асламова.

8 сентября в православном календаре

В этот день православные чтут память мученика Адриана и мученицы Наталии. Церковь празднует Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Именины 8 сентября

В этот день именины у Адриана, Виктора, Георгия, Дмитрия, Марии, Натальи, Петра и Романа.