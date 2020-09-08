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Попробуйте угадать известный фильм по одной яркой детали

08.09.2020 11:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Попробуйте угадать известный фильм по одной яркой детали

В наше время существует так много фильмов, что и 100 лет не хватит, чтобы их все пересмотреть. Причем некоторые забываются буквально через пару часов, а другие западают в голову на всю оставшуюся жизнь. Этот тест как раз о таких запоминающихся фильмах. Хотите проверить, как хорошо вы их помните? Тогда попробуйте угадать киноленту всего по одной яркой детали.

Ответы:

1. “Гарри Поттер и философский камень”
2. “Матрица”
3. “Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины”
4. “Титаник”
5. “Леон”
6. “Чарли и шоколадная фабрика”
7. “Начало”
8. “Большой Лебовски”
9. “Бегущий по лезвию”
10. Серия фильмов про Индиану Джонса

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