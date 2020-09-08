Попробуйте угадать известный фильм по одной яркой детали

Источник материала: Flytothesky





В наше время существует так много фильмов, что и 100 лет не хватит, чтобы их все пересмотреть. Причем некоторые забываются буквально через пару часов, а другие западают в голову на всю оставшуюся жизнь. Этот тест как раз о таких запоминающихся фильмах. Хотите проверить, как хорошо вы их помните? Тогда попробуйте угадать киноленту всего по одной яркой детали.

Ответы:

1. “Гарри Поттер и философский камень”

2. “Матрица”

3. “Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины”

4. “Титаник”

5. “Леон”

6. “Чарли и шоколадная фабрика”

7. “Начало”

8. “Большой Лебовски”

9. “Бегущий по лезвию”

10. Серия фильмов про Индиану Джонса

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