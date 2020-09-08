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Попробуйте угадать известный фильм по одной яркой детали
08.09.2020 11:17 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В наше время существует так много фильмов, что и 100 лет не хватит, чтобы их все пересмотреть. Причем некоторые забываются буквально через пару часов, а другие западают в голову на всю оставшуюся жизнь. Этот тест как раз о таких запоминающихся фильмах. Хотите проверить, как хорошо вы их помните? Тогда попробуйте угадать киноленту всего по одной яркой детали.
Ответы:
1. “Гарри Поттер и философский камень”
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В наше время существует так много фильмов, что и 100 лет не хватит, чтобы их все пересмотреть. Причем некоторые забываются буквально через пару часов, а другие...
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