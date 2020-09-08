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Тест: Сможете написать 10 слов без единой ошибки?

08.09.2020 12:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете написать 10 слов без единой ошибки?

Как часто вы испытываете трудности в написании сложных слов? Или же вы пишете грамотно, даже не задумываясь о правилах? Если так, то можете гордиться собой. А если нет, то стоит потренироваться. Ведь именно на практике новая информация закрепляется лучше всего. Предлагаем вам пройти наш сегодняшний тест и попробовать набрать 10 правильных ответов. Задачка не из простых. Справитесь?

Ответы:

1. Пирожное
2. Мозаика
3. Прецедент
4. Преемник
5. Дощатый
6. Квинтэссенция
7. Чересчур
8. Ветреный
9. Риелтор
10. Апелляция

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Как часто вы испытываете трудности в написании сложных слов? Или же вы пишете грамотно, даже не задумываясь о правилах? Если так, то можете гордиться собой. А если...
 
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