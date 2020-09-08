Тест: Сможете написать 10 слов без единой ошибки?

Источник материала: Flytothesky





Как часто вы испытываете трудности в написании сложных слов? Или же вы пишете грамотно, даже не задумываясь о правилах? Если так, то можете гордиться собой. А если нет, то стоит потренироваться. Ведь именно на практике новая информация закрепляется лучше всего. Предлагаем вам пройти наш сегодняшний тест и попробовать набрать 10 правильных ответов. Задачка не из простых. Справитесь?

Ответы:

1. Пирожное

2. Мозаика

3. Прецедент

4. Преемник

5. Дощатый

6. Квинтэссенция

7. Чересчур

8. Ветреный

9. Риелтор

10. Апелляция

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