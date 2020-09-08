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Тест: Сможете написать 10 слов без единой ошибки?
08.09.2020 12:59 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как часто вы испытываете трудности в написании сложных слов? Или же вы пишете грамотно, даже не задумываясь о правилах? Если так, то можете гордиться собой. А если нет, то стоит потренироваться. Ведь именно на практике новая информация закрепляется лучше всего. Предлагаем вам пройти наш сегодняшний тест и попробовать набрать 10 правильных ответов. Задачка не из простых. Справитесь?
Ответы:
1. Пирожное
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Как часто вы испытываете трудности в написании сложных слов? Или же вы пишете грамотно, даже не задумываясь о правилах? Если так, то можете гордиться собой. А если...
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