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Тест: Кем бы вы были в эпоху Средневековья?
08.09.2020 16:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Средние века славятся своей жесткостью и категоричностью. Люди в то время были четко разделены на классы и сословия. Такая “сортировка” зависела от того, где и в какой семье родился человек, чем он занимался. Представьте, что вы очутились в Средневековье. К какому сословию вы бы принадлежали? Надеетесь, что к высшему? А вот давайте проверим это с помощью теста.
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Средние века славятся своей жесткостью и категоричностью. Люди в то время были четко разделены на классы и сословия. Такая “сортировка” зависела от того, где и в...
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