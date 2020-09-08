Тест: Кем бы вы были в эпоху Средневековья?

Источник материала: Flytothesky





Средние века славятся своей жесткостью и категоричностью. Люди в то время были четко разделены на классы и сословия. Такая “сортировка” зависела от того, где и в какой семье родился человек, чем он занимался. Представьте, что вы очутились в Средневековье. К какому сословию вы бы принадлежали? Надеетесь, что к высшему? А вот давайте проверим это с помощью теста.



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