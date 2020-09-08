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Тест: Кем бы вы были в эпоху Средневековья?

08.09.2020 16:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Кем бы вы были в эпоху Средневековья?

Средние века славятся своей жесткостью и категоричностью. Люди в то время были четко разделены на классы и сословия. Такая “сортировка” зависела от того, где и в какой семье родился человек, чем он занимался. Представьте, что вы очутились в Средневековье. К какому сословию вы бы принадлежали? Надеетесь, что к высшему? А вот давайте проверим это с помощью теста.


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Средние века славятся своей жесткостью и категоричностью. Люди в то время были четко разделены на классы и сословия. Такая “сортировка” зависела от того, где и в...
 
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