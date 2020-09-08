Во что превратились названия фильмов после перевода? Тест на знание кинематографа

Источник материала: Flytothesky





Казалось бы, что трудного в том, чтобы дословно перевести оригинальное название фильма? Но, как показывает практика, проблемы есть. В большинстве случаев зарубежные и русские названия кардинально отличаются. И логику найти в этом практически невозможно. Сможете угадать, под какими названиями известные (и не совсем) киноленты запустили в русский прокат? Рискните предположить!

Ответы:

1. “Крепкий орешек”

2. “1+1”

3. “Начало”

4. “Нокдаун”

5. “Голодный кролик атакует”

6. “Стильная штучка”

7. “Мой парень – псих”

8. “Цыпочки”

9. “Бомба”

10. “Я соблазнила Энди Уорхола”

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