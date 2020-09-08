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Во что превратились названия фильмов после перевода? Тест на знание кинематографа

08.09.2020 16:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Во что превратились названия фильмов после перевода? Тест на знание кинематографа

Казалось бы, что трудного в том, чтобы дословно перевести оригинальное название фильма? Но, как показывает практика, проблемы есть. В большинстве случаев зарубежные и русские названия кардинально отличаются. И логику найти в этом практически невозможно. Сможете угадать, под какими названиями известные (и не совсем) киноленты запустили в русский прокат? Рискните предположить!

Ответы:

1. “Крепкий орешек”
2. “1+1”
3. “Начало”
4. “Нокдаун”
5. “Голодный кролик атакует”
6. “Стильная штучка”
7. “Мой парень – псих”
8. “Цыпочки”
9. “Бомба”
10. “Я соблазнила Энди Уорхола”

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