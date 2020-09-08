|
Во что превратились названия фильмов после перевода? Тест на знание кинематографа
08.09.2020 16:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Казалось бы, что трудного в том, чтобы дословно перевести оригинальное название фильма? Но, как показывает практика, проблемы есть. В большинстве случаев зарубежные и русские названия кардинально отличаются. И логику найти в этом практически невозможно. Сможете угадать, под какими названиями известные (и не совсем) киноленты запустили в русский прокат? Рискните предположить!
Ответы:
1. “Крепкий орешек”
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Казалось бы, что трудного в том, чтобы дословно перевести оригинальное название фильма? Но, как показывает практика, проблемы есть. В большинстве случаев...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)