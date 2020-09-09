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Осенний тест: Попробуйте определить дерево по листочкам

09.09.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Осенний тест: Попробуйте определить дерево по листочкам

В наше время любой человек может с легкостью назвать все популярные бренды кроссовок или в подробностях рассказать, чем отличается восьмой iPhone от десятого. Но, что интересно, отличить листик тополя от липового листа может далеко не каждый. Видимо, люди просто мало времени проводят в парке во время листопада. А насколько хорошо вы разбираетесь в деревьях? Давайте проверим с помощью красивого осеннего теста.

Ответы:

1. Клен
2. Липа
3. Дуб
4. Каштан
5. Груша
6. Ясень
7. Рябина
8. Береза
9. Ольха
10. Тополь

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