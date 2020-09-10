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Тест: Правильно ли вы употребляете похожие слова?
10.09.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Все знают, насколько важна грамотная речь, но не все прикладывают усилия, чтобы сделать ее богаче и правильнее. Многие даже не подозревают, что говорят совершенно не то, что имеют в виду. Вам кажется, что такого не может быть? Можем вас заверить: лексические ошибки сплошь и рядом. Хотите проверить свои знания? Тогда попробуйте пройти тест без единой ошибочки.
Ответы:
1. Невежа
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Все знают, насколько важна грамотная речь, но не все прикладывают усилия, чтобы сделать ее богаче и правильнее. Многие даже не подозревают, что говорят совершенно...
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