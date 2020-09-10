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Тест: Правильно ли вы употребляете похожие слова?

10.09.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Правильно ли вы употребляете похожие слова?

Все знают, насколько важна грамотная речь, но не все прикладывают усилия, чтобы сделать ее богаче и правильнее. Многие даже не подозревают, что говорят совершенно не то, что имеют в виду. Вам кажется, что такого не может быть? Можем вас заверить: лексические ошибки сплошь и рядом. Хотите проверить свои знания? Тогда попробуйте пройти тест без единой ошибочки.

Ответы:

1. Невежа
2. Командировочные
3. Произношение
4. Шлифовальщик
5. Терпеливость
6. Осветители
7. Одышка
8. Эскалатор
9. Здравница
10. Дипломанты

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Все знают, насколько важна грамотная речь, но не все прикладывают усилия, чтобы сделать ее богаче и правильнее. Многие даже не подозревают, что говорят совершенно...
 
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