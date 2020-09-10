Тест: Правильно ли вы употребляете похожие слова?

Источник материала: Flytothesky





Все знают, насколько важна грамотная речь, но не все прикладывают усилия, чтобы сделать ее богаче и правильнее. Многие даже не подозревают, что говорят совершенно не то, что имеют в виду. Вам кажется, что такого не может быть? Можем вас заверить: лексические ошибки сплошь и рядом. Хотите проверить свои знания? Тогда попробуйте пройти тест без единой ошибочки.

Ответы:

1. Невежа

2. Командировочные

3. Произношение

4. Шлифовальщик

5. Терпеливость

6. Осветители

7. Одышка

8. Эскалатор

9. Здравница

10. Дипломанты

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