Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в древнегреческой мифологии?

Источник материала: Flytothesky





Древнегреческая мифология наполнена драмами и интригами. Боги больше были озабочены своими проблемами, чем трудностями простых смертных. Давайте проверим, хорошо ли вы разбираетесь в мифологии Древней Греции? Возможно, вашим знаниям самое место в подземном царстве у Аида? Наш тест поможет это выяснить. Желаем удачи в этом непростом путешествии:)

Ответы:

1. Гера

2. Персефона

3. Харон

4. Немейский лев

5. 12 подвигов

6. Посейдон

7. Мифологическое племя

8. Богиня домашнего очага

9. Танатос

10. Тесей

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