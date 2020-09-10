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Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в древнегреческой мифологии?

10.09.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в древнегреческой мифологии?

Древнегреческая мифология наполнена драмами и интригами. Боги больше были озабочены своими проблемами, чем трудностями простых смертных. Давайте проверим, хорошо ли вы разбираетесь в мифологии Древней Греции? Возможно, вашим знаниям самое место в подземном царстве у Аида? Наш тест поможет это выяснить. Желаем удачи в этом непростом путешествии:)

Ответы:

1. Гера
2. Персефона
3. Харон
4. Немейский лев
5. 12 подвигов
6. Посейдон
7. Мифологическое племя
8. Богиня домашнего очага
9. Танатос
10. Тесей

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Древнегреческая мифология наполнена драмами и интригами. Боги больше были озабочены своими проблемами, чем трудностями простых смертных. Давайте проверим, хорошо...
 
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