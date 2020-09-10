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Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в древнегреческой мифологии?
10.09.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Древнегреческая мифология наполнена драмами и интригами. Боги больше были озабочены своими проблемами, чем трудностями простых смертных. Давайте проверим, хорошо ли вы разбираетесь в мифологии Древней Греции? Возможно, вашим знаниям самое место в подземном царстве у Аида? Наш тест поможет это выяснить. Желаем удачи в этом непростом путешествии:)
Ответы:
1. Гера
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Древнегреческая мифология наполнена драмами и интригами. Боги больше были озабочены своими проблемами, чем трудностями простых смертных. Давайте проверим, хорошо...
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