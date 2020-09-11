ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тест: Сможете вспомнить, как зовут главных героев известных книг?

11.09.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете вспомнить, как зовут главных героев известных книг?

За что мы любим литературу? Причины можно перечислять бесконечно: книги могут вдохновлять, обучать, развлекать, они открывают окна в другие миры и человеческие души. Благодаря книгам мы можем вынырнуть из повседневных хлопот и окунуться в параллельную вселенную. А вы любите читать? Мы приготовили для вас тест, где нужно угадать имя главного персонажа по названию произведения. Как думаете, справитесь?

Ответы:

1. Григорий Печорин
2. Родион Раскольников
3. Павел Чичиков
4. Филипп Преображенский
5. Эдмон Дантес
6. Морис Джеральд
7. Элизабет Беннет
8. Уинстон Смит
9. Мэгги Клири
10. Филеас Фогг

Пройдите также:
Тест: Знаете ли вы, сколько лет этим голливудским актерам?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За что мы любим литературу? Причины можно перечислять бесконечно: книги могут вдохновлять, обучать, развлекать, они открывают окна в другие миры и человеческие...
 
Новости дня
Новости
 
Какой сегодня праздник: 11 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus
11.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика