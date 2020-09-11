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Тест: Сможете вспомнить, как зовут главных героев известных книг?
11.09.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
За что мы любим литературу? Причины можно перечислять бесконечно: книги могут вдохновлять, обучать, развлекать, они открывают окна в другие миры и человеческие души. Благодаря книгам мы можем вынырнуть из повседневных хлопот и окунуться в параллельную вселенную. А вы любите читать? Мы приготовили для вас тест, где нужно угадать имя главного персонажа по названию произведения. Как думаете, справитесь?
Ответы:
1. Григорий Печорин
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За что мы любим литературу? Причины можно перечислять бесконечно: книги могут вдохновлять, обучать, развлекать, они открывают окна в другие миры и человеческие...
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