Тест-проверка: Правильно ли вы употребляете предлоги?

Источник материала: Flytothesky





Казалось бы, предлоги – это одна из самых легких тем на уроках русского языка. Ведь что может вызывать трудности в написании таких коротких частей речи? Но, как показывает практика, многие люди не могут даже отличить предлог от имени существительного или наречия. А как у вас дела обстоят с этими служебными словечками? Давайте проверим это с помощью теста.

Ответы:

1. Ввиду

2. В виду

3. Несмотря на

4. Наподобие

5. Невзирая

6. В силу

7. В завершение

8. Навстречу

9. Насчет

10. Посредством

Еще один тест:

Получится ли у вас исправить в словах ошибки, которые допускают почти все люди?