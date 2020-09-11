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Тест-проверка: Правильно ли вы употребляете предлоги?

11.09.2020 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест-проверка: Правильно ли вы употребляете предлоги?

Казалось бы, предлоги – это одна из самых легких тем на уроках русского языка. Ведь что может вызывать трудности в написании таких коротких частей речи? Но, как показывает практика, многие люди не могут даже отличить предлог от имени существительного или наречия. А как у вас дела обстоят с этими служебными словечками? Давайте проверим это с помощью теста.

Ответы:

1. Ввиду
2. В виду
3. Несмотря на
4. Наподобие
5. Невзирая
6. В силу
7. В завершение
8. Навстречу
9. Насчет
10. Посредством

Еще один тест:
Получится ли у вас исправить в словах ошибки, которые допускают почти все люди?

 
 
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Казалось бы, предлоги – это одна из самых легких тем на уроках русского языка. Ведь что может вызывать трудности в написании таких коротких частей речи? Но, как...
 
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