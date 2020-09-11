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Тест для поттероманов: Какое животное было бы вашим патронусом?

11.09.2020 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест для поттероманов: Какое животное было бы вашим патронусом?

Заклинание патронуса – одно из самых интересных во вселенной Гарри Поттера. Оно действительно эффектно выглядит: красивый шар света, который принимает форму животного. И чтобы использовать заклинание, нужно вспомнить самый счастливый момент жизни. У каждого волшебника есть свой патронус, который соответствует его характеру. Как думаете, какой патронус был бы у вас? Давайте узнаем!

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Заклинание патронуса – одно из самых интересных во вселенной Гарри Поттера. Оно действительно эффектно выглядит: красивый шар света, который принимает форму...
 
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