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4 знака зодиака, которые считают интеллект самой привлекательной чертой в человеке

11.09.2020 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Если вас пугает термин «сапиосексуал», то знайте, ничего страшного в нём нет. Сапиосексуалами называются те люди, которых больше всего привлекает в потенциальных партнерах высокий интеллект. Их сложно «зацепить» красивой фигурой, очаровательной улыбкой или материальным благосостоянием. Они превыше всего ценят логику и острый ум, и только эти качества заставляют их сердца учащенно биться. Среди каких зодиакальных знаков вы чаще всего можете встретить сапиосексуалов?

4 знака зодиака, которые считают интеллект самой привлекательной чертой в человеке

1. Дева

Если у вас начинаются отношения с Девой, будьте уверены, что этот знак станет очень внимательно вас изучать и наблюдать за тем, как вы формулируете свои идеи и мысли, и каковы ваши ценности и мировоззрение в целом. Нет, вам не нужно запоминать всю таблицу Менделеева, отправляясь на свидание с Девой. Просто она сразу же раскусит ваш уровень образованности и интеллекта буквально по вашим первым фразам. А ещё этот знак не любит хвастовства и не падок на комплименты. Зато вы однозначно понравитесь Деве, если будете демонстрировать свою тягу к знаниям.

2. Козерог

Трудолюбивого и любознательного Козерога всегда влечет к новым знаниям и умениям. Он очень разумен, рассудителен, терпеть не может пустые разговоры, светскую болтовню и сплетни. Он крайне требовательно относится к людям, которые его окружают. Если вы хотите завоевать сердце Козерога, ваша тонкая талия или пресс с кубиками его вряд ли впечатлят. Сначала он захочет «прощупать» ваш высокий интеллект, а также ваше образование, умение логически и критически мыслить.

4 знака зодиака, которые считают интеллект самой привлекательной чертой в человеке

3. Близнецы

Близнецы отличаются любознательностью и умением поддерживать беседы практически на любые темы. Следовательно, если вам нужно очаровать этот двуликий знак, постарайтесь запастись самой разнообразной информацией, которую можно обсудить. Близнецы, как ни один другой знак, ценят познавательные дискуссии и постоянно ищут для себя интересных собеседников. А также Близнецы очень общительны и сразу же выбирают себе достойных компаньонов с острым умом для дальнейших интеллектуальных спаррингов.

4. Водолей

Это крайне любознательный человек, который всегда стремится узнать что-то новое. Он активно впитывает знания и обожает умные беседы. Водолей будет встречаться только с теми, у кого такой же склад ума. Ему быстро надоедают люди, которые слабее его интеллектом. К тому же Водолей не прочь пригласить своего избранника на свидание в исторический музей, на просмотр документальных фильмов или в книжный магазин! Ключ к сердцу Водолея – это образованность, начитанность и стремление расти и развиваться.

Текст: Flytothesky.ru

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Если вас пугает термин «сапиосексуал», то знайте, ничего страшного в нём нет. Сапиосексуалами называются те люди, которых больше всего привлекает в потенциальных...
 
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