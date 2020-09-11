|
Тест: Знаете ли вы, как называются необычные цвета?
11.09.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан. Помните?:) Но, помимо этих семи цветов, существует еще уйма оттенков. Даже у привычного черного цвета есть столько вариаций, что вы таких названий даже не слышали. Вы думаете, что видите розовую краску, а это оказывается цвет сахарной ваты или креветковый. Если вам кажется, что вы прекрасно разбираетесь в цветах и оттенках, пройдите наш тест и проверьте себя.
Ответы:
1. Охра
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан. Помните?:) Но, помимо этих семи цветов, существует еще уйма оттенков. Даже у привычного черного цвета есть столько...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)