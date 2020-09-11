Тест: Знаете ли вы, как называются необычные цвета?

Источник материала: Flytothesky





Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан. Помните?:) Но, помимо этих семи цветов, существует еще уйма оттенков. Даже у привычного черного цвета есть столько вариаций, что вы таких названий даже не слышали. Вы думаете, что видите розовую краску, а это оказывается цвет сахарной ваты или креветковый. Если вам кажется, что вы прекрасно разбираетесь в цветах и оттенках, пройдите наш тест и проверьте себя.

Ответы:

1. Охра

2. Бистр

3. Амарантовый

4. Старое кружево

5. Чертополох

6. Побег папайи

7. Сапфировый

8. Кукурузный

9. Сангрия

10. Томатный

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