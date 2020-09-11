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Тест: Знаете ли вы, как называются необычные цвета?

11.09.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Знаете ли вы, как называются необычные цвета?

Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан. Помните?:) Но, помимо этих семи цветов, существует еще уйма оттенков. Даже у привычного черного цвета есть столько вариаций, что вы таких названий даже не слышали. Вы думаете, что видите розовую краску, а это оказывается цвет сахарной ваты или креветковый. Если вам кажется, что вы прекрасно разбираетесь в цветах и оттенках, пройдите наш тест и проверьте себя.

Ответы:

1. Охра
2. Бистр
3. Амарантовый
4. Старое кружево
5. Чертополох
6. Побег папайи
7. Сапфировый
8. Кукурузный
9. Сангрия
10. Томатный

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Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан. Помните?:) Но, помимо этих семи цветов, существует еще уйма оттенков. Даже у привычного черного цвета есть столько...
 
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