Какой сегодня праздник: 12 сентября

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что произошло 12 сентября? О том, чем ознаменован этот день, – в справке Sputnik.

Что произошло 12 сентября

В 1959 году с космодрома Байконур была запущена советская межпланетная станция "Луна-2".

В 2006 году Мадонна впервые в истории посетила Россию: она выступила в Москве на стадионе "Лужники".

Кто родился 12 сентября

Также в этот день родились актриса Татьяна Доронина, дирижер Владимир Спиваков, певцы Барри Уайт и Алексей Гоман.

12 сентября в православном календаре

В этот день православные чтут память святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, преподобного Александра Свирского. Церковь вспоминает перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского и обретение мощей благоверного князя Даниила Московского.

Именины 12 сентября

В этот день именины у Александра, Алексея, Ангелины, Арсения, Василия, Гавриила, Григория, Даниила, Евгении, Елизаветы, Ефрема, Ивана, Игнатия, Корнилия, Леонида, Макара, Максима, Николая, Павла, Петра, Семена, Степана, Федора.

12 сентября в белорусском народном календаре