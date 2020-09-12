ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какой сегодня праздник: 12 сентября

12.09.2020 13:33 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что произошло 12 сентября? О том, чем ознаменован этот день, – в справке Sputnik.

Что произошло 12 сентября

В 1959 году с космодрома Байконур была запущена советская межпланетная станция "Луна-2".

В 2006 году Мадонна впервые в истории посетила Россию: она выступила в Москве на стадионе "Лужники".

Кто родился 12 сентября

Также в этот день родились актриса Татьяна Доронина, дирижер Владимир Спиваков, певцы Барри Уайт и Алексей Гоман.

12 сентября в православном календаре

В этот день православные чтут память святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, преподобного Александра Свирского. Церковь вспоминает перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского и обретение мощей благоверного князя Даниила Московского.

Именины 12 сентября

В этот день именины у Александра, Алексея, Ангелины, Арсения, Василия, Гавриила, Григория, Даниила, Евгении, Елизаветы, Ефрема, Ивана, Игнатия, Корнилия, Леонида, Макара, Максима, Николая, Павла, Петра, Семена, Степана, Федора.

12 сентября в белорусском народном календаре

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот день является 255-м в григорианском календаре. До конца года остается 110 дней.
 
Новости дня
Новости
 
Тест: Знаете ли вы, как называются необычные цвета?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

11.09.2020
Mir24.TV Belarus
12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика