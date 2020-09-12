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Какой сегодня праздник: 12 сентября
12.09.2020 13:33 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что произошло 12 сентября? О том, чем ознаменован этот день, – в справке Sputnik.
Что произошло 12 сентября
В 1959 году с космодрома Байконур была запущена советская межпланетная станция "Луна-2".
В 2006 году Мадонна впервые в истории посетила Россию: она выступила в Москве на стадионе "Лужники".
Кто родился 12 сентября
Также в этот день родились актриса Татьяна Доронина, дирижер Владимир Спиваков, певцы Барри Уайт и Алексей Гоман.
12 сентября в православном календаре
В этот день православные чтут память святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, преподобного Александра Свирского. Церковь вспоминает перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского и обретение мощей благоверного князя Даниила Московского.
Именины 12 сентября
В этот день именины у Александра, Алексея, Ангелины, Арсения, Василия, Гавриила, Григория, Даниила, Евгении, Елизаветы, Ефрема, Ивана, Игнатия, Корнилия, Леонида, Макара, Максима, Николая, Павла, Петра, Семена, Степана, Федора.
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Этот день является 255-м в григорианском календаре. До конца года остается 110 дней.
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