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Какой сегодня праздник: 13 сентября

13.09.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что произошло 13 сентября? О том, чем ознаменован этот день, – в справке Sputnik.

Что произошло 13 сентября

В 1929 году английский ученый Александр Флеминг впервые представил публике свое открытие – пенициллин.

В 1965 году США вышел сингл "Yesterday" группы The Beatles.

В 1983 году в Москве была создана музыкальная группа "Несчастный случай".

Кто родился 13 сентября

Также в этот день родились белорусский писатель Андрей Мрий, герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, актриса Эмма Виклунд.

13 сентября в православном календаре 

В этот день православные вспоминают положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Именины 13 сентября

В этот день именины у Александра, Владимира, Геннадия, Дмитрия, Мирона и Михаила.

13 сентября в белорусском народном календаре

 
 
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Этот день является 256-м по счету в григорианском календаре. До конца года остается сто девять дней.
 
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