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Какой сегодня праздник: 13 сентября
13.09.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что произошло 13 сентября? О том, чем ознаменован этот день, – в справке Sputnik.
Что произошло 13 сентября
В 1929 году английский ученый Александр Флеминг впервые представил публике свое открытие – пенициллин.
В 1965 году США вышел сингл "Yesterday" группы The Beatles.
В 1983 году в Москве была создана музыкальная группа "Несчастный случай".
Кто родился 13 сентября
Также в этот день родились белорусский писатель Андрей Мрий, герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, актриса Эмма Виклунд.
13 сентября в православном календаре
В этот день православные вспоминают положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.
Именины 13 сентября
В этот день именины у Александра, Владимира, Геннадия, Дмитрия, Мирона и Михаила.
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Этот день является 256-м по счету в григорианском календаре. До конца года остается сто девять дней.
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