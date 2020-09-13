Какой сегодня праздник: 13 сентября

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что произошло 13 сентября? О том, чем ознаменован этот день, – в справке Sputnik.

Что произошло 13 сентября

В 1929 году английский ученый Александр Флеминг впервые представил публике свое открытие – пенициллин.

В 1965 году США вышел сингл "Yesterday" группы The Beatles.

В 1983 году в Москве была создана музыкальная группа "Несчастный случай".

Кто родился 13 сентября

Также в этот день родились белорусский писатель Андрей Мрий, герой Советского Союза Зоя Космодемьянская, актриса Эмма Виклунд.

13 сентября в православном календаре

В этот день православные вспоминают положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Именины 13 сентября

В этот день именины у Александра, Владимира, Геннадия, Дмитрия, Мирона и Михаила.

13 сентября в белорусском народном календаре