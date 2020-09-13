5 лекарств, которые произвели революцию в медицине и навсегда изменили мир

Источник материала: Flytothesky

Сегодня врачи с легкостью лечат опасные воспаления, делают операции на открытом сердце, восстанавливают зрение или выращивают новую кожу. Когда-то все это было за гранью фантастики, люди пили травяные настои, лечили нервы наркотиками и пытались избавиться от хворей с помощью кровопусканий. Но эти открытия в медицине позволили навсегда изменить ход человеческой истории. Что это были за революционные находки своего времени?

5 лекарств, спасших миллионы жизней

• Эфир





До XIX века 90% всех операций заканчивались летальным исходом. Доктора не знали ни об анестезии, ни об антисептике. Людей привязывали к операционным столам ремнями, давали стакан спирта или настойку из опиатов, закрывали рот кляпом и резали, как свиней. Не было ни стерилизации инструментов, ни перевязок. Иногда вместо дурманящих трав больных просто придушивали до потери сознания, колотили дубинкой по голове или пускали кровь, пока человек не засыпал.

Анестезирующее вещество впервые обнаружил испанец Луллиус в 1200 году. Спустя еще 240 лет свойства эфира изучил Парацельс. Но о том, как использовать анестезию на практике, догадался обычный дантист У. Мортон. Он мечтал придумать средство, позволяющее больным пережить болевой шок. И ему это удалось! Первая операция с помощью эфира была проведена им в 1846. На глазах изумленной толпы человеку вырезали огромную опухоль на шее, и при этом он улыбался. В том же году доктор Дж. Симпсон внедрил в хирургическую практику хлороформ, применив обезболивание при акушерстве.

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• Вакцина от бешенства





Бешеные животные нападали на человека давно. Только противоядия от укусов не было, так что людям приходилось беспомощно наблюдать, как медленно и мучительно погибают их близкие. Когда на глазах у Луи Пастера скончался очередной ни в чем не повинный ребенок, искусанный бешеной собакой, врач решил не ждать, а действовать. Он переехал в Париж и положил жизнь на изобретение чудо-вакцины.

Годы работы не пошли прахом. Ученый нашел способ ослабить опасный возбудитель, работая с бешеными кроликами. Для этого он высушил фрагмент инфицированного мозга животного над щелочью. Вакцину опробовали на человеке в 1885 году, когда на лечение к Пастеру привели очередного укушенного ребенка. Метод сработал, после чего по всему миру стали открываться похожие лаборатории. Сегодня в медицине, спустя много лет после этого открытия, предложенный метод усовершенствовали. Вместо 40 болезненных уколов в живот делают всего 6.

• Аспирин





До XVIII века многие болезни описывались одним словом – жар. Лечения от них не было, кроме предписанного покоя и обильного питья. Позже в народе открыли поразительные свойства ивовой коры, которая при заваривании давала жаропонижающий эффект. Негативная сторона метода – после употребления отвара у больных портился желудок, начинались серьезные проблемы с пищеварением. Тогда французский ученый Ш. Жерар взялся за изучение народного средства. В 1853 он синтезировал из коры ацетилсалициловую кислоту – главный лечебный компонент ивы. В 1897 химик Ф. Хоффманн улучшил предложенную им рецептуру и сделал кислоту пригодной для внутреннего применения. Так появляется аспирин, который уже через пару лет произвел настоящий фурор. Он не только сбивал высокую температуру, но устранял боли и воспаления.

После Второй мировой войны врачи обнаруживают еще одно позитивное свойство аспирина – препарат оказался идеальным профилактическим средством от сердечных заболеваний. Еще позже оксфордские исследователи доказали, что аспирин не только бережет от инсультов и инфарктов, но и заметно снижает риск развития рака горла и кишечника.

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• Инсулин





Об этом важном гормоне мир узнал благодаря Леониду Соболеву – русскому исследователю, который в 1901 году связал выработку инсулина с поджелудочной железой и описал последствия его нехватки в организме. В течение 20 лет после его открытия выделением инсулина из поджелудочной собак и телят занимались Ф. Батинг и Ч. Бест. Им это удалось, и уже в 1922 первых пациентов начали лечить прямыми инъекциями гормона.

Опыты проходили успешно, хотя и не без последствий. Сахарный диабет удавалось приостановить, но у людей развивалась сильнейшая аллергия из-за плохой очистки лекарства. Врачи не знали, что диабет бывает двух типов, которые нуждаются в совершенно разных средствах лечения (сахароснижающие таблетки изобрели только в середине 50-х). С 1987 года лекарство поставили на поток и научились синтезировать в неограниченных масштабах без всяких последствий для здоровья. После этого открытия в медицине произошел настоящий прорыв, заслуживающий всех Нобелевских премий.

• Пенициллин





Спасительная таблетка от самых опасных инфекций, которая легко может побороть туберкулез, пневмонию, гнойные абсцессы и венерические болезни… Разве могли люди в XX веке о таком мечтать? Тем не менее Александр Флеминг, сам того не ведая, совершил прорыв в медицине и открыл колонию грибов, которая победила самую живучую стафилококковую бактерию. Сделал он это случайным образом: забыл помыть чашки Петри с образцами бактерий в своей лаборатории и отправился в отпуск. После возвращения исследователь обнаружил в образцах плесень, что разрушила стафилококк.

В 1929 он опубликовал статью со своими наблюдениями. Ее подхватили другие опытные ученые Флори и Чейн, пытаясь усовершенствовать методы очистки пенициллина. Им это удалось, за что трио получило заслуженную Нобелевку и навсегда изменило ход истории. Теперь иммунная система человека была не одинока в борьбе с бактериями. Началось массовое производство антибиотиков.

Текст: Flytothesky.ru

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