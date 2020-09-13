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20 лучших фотографий недели
14.09.2020 06:09 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Думали ли вы когда-нибудь о том, зачем люди фотографируют, и вы в том числе? Одни хотят запечатлеть приятные моменты жизни, чтобы через много лет, глядя на фотографии, вспомнить их. Другие таким образом выражают себя, своё мировоззрение, видение мира, чувство прекрасного. В это осеннее воскресение вас ждет очередная подборка лучших произведений фотоискусства, которые нам удалось найти на этой неделе.
1. Осенняя тропа. Фотограф
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