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20 лучших фотографий недели

14.09.2020 06:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

Думали ли вы когда-нибудь о том, зачем люди фотографируют, и вы в том числе? Одни хотят запечатлеть приятные моменты жизни, чтобы через много лет, глядя на фотографии, вспомнить их. Другие таким образом выражают себя, своё мировоззрение, видение мира, чувство прекрасного. В это осеннее воскресение вас ждет очередная подборка лучших произведений фотоискусства, которые нам удалось найти на этой неделе.

1. Осенняя тропа. Фотограф Юрий Цыплятников

2. Хижина у озера. Фотограф Croosterpix

3. Селфи. Фотограф Giovanni Chiossi

4. Взрыв цвета. Фотограф Peter B. Nyren

5. Комплекс под радугой. Фотограф 咖啡泡面

6. Прохладная осень. Фотограф 卫平

7. Сюрприз. Фотограф Arq Lee

8. Возвращение драконов. Фотограф Rose

9. Тишина в хаосе. Фотограф Dylan Engels

10. Три башни. Фотограф Peter Zajfrid

11. Озеро Сайриму, Синьцзян. Фотограф 仙客来

12. Бесконечно хороший закат хороший. Фотограф 漂泊de风

13. Затмение. Фотограф Peter König

14. Девушка в красивом месте. Фотограф Kristina Makeeva

15. Эфирное путешествие. Фотограф 海盗哥

16. Возле моей деревни. Фотограф Zsolt Veress

17. Все еще крепость. Фотограф Justo Gonzalez

18. Первое свидание. Фотограф Dusica Paripovic

19. В переулке. Фотограф Felicity Berkleef

20. Невыразимые печали и страдания. Фотограф Viktor Spiegel

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Думали ли вы когда-нибудь о том, зачем люди фотографируют, и вы в том числе? Одни хотят запечатлеть приятные моменты жизни, чтобы через много лет, глядя на...
 
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