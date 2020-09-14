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"Белавиа" до 30 сентября не полетит в Таллин и не только
14.09.2020 10:51 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. "Белавиа" приостановила выполнение рейсов в Таллин до 30 сентября, об этом свидетельствуют данные на официальном сайте авиакомпании.
Продлена также приостановка рейсов во все пункты Грузии: самолеты не будут летать сюда вплоть до 31 октября. Полеты в Будапешт не будут выполняться с 18 сентября по 24 октября (исключение составит лишь 27 сентября).
© Sputnik / Виктор Толочко
До 30 сентября "Белавиа" не будет осуществлять рейсы в Ригу, Ларнаку и Ашхабад, а также во все пункты России. Особенно долго придется ждать рейсов в Воронеж, Казань, Нижний Новгород – до 24 октября.
"Мы заявили о готовности к выполнению рейсов еще в июле и ждем ответ от авиационных властей Российской Федерации", – сообщали ранее в пресс-службе перевозчика.
Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта следующего года, обратившись с такой целью в кассу, представительства авиакомпании или службу поддержки.
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Продлена также приостановка рейсов во все пункты Грузии: самолеты не будут летать сюда вплоть до 31 октября.
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