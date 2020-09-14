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Тест: Сможете ли вы назвать сериалы 2000-х по одному кадру?

14.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете ли вы назвать сериалы 2000-х по одному кадру?

Раз уж вы открыли этот тест, значит вы тот самый человек, который мог часами сидеть перед экраном телевизора, засматриваясь любимыми сериалами. Вы наверняка обращали внимание не только на сюжетную линию и героев, но и на обстановку, общую атмосферу и даже незначительные детали. Сейчас мы проверим, насколько хорошо вы помните культовые сериалы нулевых.

Ответы:

1. “Зачарованные”
2. “Отчаянные домохозяйки”
3. “Доктор Хаус”
4. “Говорящая с призраками”
5. “Остаться в живых”
6. “Дневники вампира”
7. “Побег”
8. “Отбросы”
9. “Как я встретил вашу маму”
10. “Ханна Монтана”

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Раз уж вы открыли этот тест, значит вы тот самый человек, который мог часами сидеть перед экраном телевизора, засматриваясь любимыми сериалами. Вы наверняка...
 
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