|
Тест: Сможете ли вы назвать сериалы 2000-х по одному кадру?
14.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Раз уж вы открыли этот тест, значит вы тот самый человек, который мог часами сидеть перед экраном телевизора, засматриваясь любимыми сериалами. Вы наверняка обращали внимание не только на сюжетную линию и героев, но и на обстановку, общую атмосферу и даже незначительные детали. Сейчас мы проверим, насколько хорошо вы помните культовые сериалы нулевых.
Ответы:
1. “Зачарованные”
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Раз уж вы открыли этот тест, значит вы тот самый человек, который мог часами сидеть перед экраном телевизора, засматриваясь любимыми сериалами. Вы наверняка...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)