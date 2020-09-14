20 признаков, что у вас нет ни малейшего уважения к себе

Источник материала: Flytothesky

Люди в большей степени сосредоточены на том, как к ним относятся окружающие. Но когда вы задумывались в последний раз, есть ли у вас уважение к себе? Вы можете проявлять неуважение неосознанно. Но это не отменяет того, что такое поведение негативно сказывается на вас.





Вот 20 признаков, что вы не уважаете себя

1. Вы играете чужую роль

Вы стараетесь показаться людям не тем, кем являетесь на самом деле, скрываете свои мысли, чувства, эмоции, стараетесь подстроиться под окружающих и понравиться им. Другими словами, вы стыдитесь себя настоящего.

2. Вы плохо говорите о себе

Вы постоянно принижаете свои способности, умаляете свои заслуги, потому что просто не можете позволить себе гордиться ими. Причем вы говорите об этом не только другим людям, а также упоминаете об этом и во внутреннем диалоге. Вы постоянно подавляете себя, заставляя верить окружающих в ваши выдуманные недостатки .

3. Вы ставите других на первое место

Доброта и отзывчивость – хорошие качества, но только при условии, что вы не пренебрегаете собственными интересами. Если вы в ущерб себе на постоянной основе готовы помогать другим, это неправильно. Ставьте на первое место себя.

4. Вы наказываете себя за неудачу

Если что-то в жизни идет не так, вы сразу теряете уважение и начинаете ругать себя за совершенные ошибки. Вы видите крах там, где другие могли бы увидеть ценный жизненный урок . Пугаете себя, когда не оправдываете чьих-то ожиданий. Вы настолько суровы, что даже в случае успеха все списываете на удачу, а не на свои усилия и упорство.

5. Вы скрываете эмоции

Вам кажется, что эмоции – это признак слабости. И вы их подавляете. Люди – эмоциональные существа. И проявлять чувства – нормально. Не бойтесь показать миру, что вы тоже что-то чувствуете.





6. Вы молчите, когда кто-то причиняет вам боль

Вы не можете дать отпор обидчикам, спокойно терпите оскорбления и даже физическое насилие, вместо того чтобы дать отпор. Никому не позволяйте неуважительно относиться к вам. Не бойтесь поставить обидчика на место, если это будет необходимо.

7. Вы окружаете себя людьми, которые не ценят вас

Вы не разрываете дружбу с людьми, которые не ценят и не уважают вас. Лжецы, расточители времени, манипуляторы – это лишь некоторые из типов людей, с которыми вам стоит разорвать все связи.

8. Вы ждете одобрения от других

Вам всегда нужно подтверждение со стороны, чтобы принять окончательное решение. Вы чрезмерно озабочены мнением других людей. Научитесь самостоятельно принимать важные жизненные решения. Конечно, вы можете советоваться с близкими людьми, но конечный выбор все равно за вами.

9. Вы чувствуете вину, когда следуете за своим сердцем

Вы стараетесь прислушиваться к своей интуиции , но испытываете чувство вины за это: вам кажется, что вы этим предаете надежды и ведете себя слишком эгоистично.





10. Вы не делаете ничего, чтобы изменить свое положение

Вам не нравится ситуация, в который вы оказались, но при этом вы не предпринимаете никаких действий, чтобы изменить это. Ваша уважение к себе тает на глазах. Перестаньте плыть по течению. Возьмите жизнь в свои руки.

11. Вы пытаетесь контролировать то, что вам неподвластно

Вы стремитесь контролировать каждую мелочь в своей жизни. И разочаровываетесь в себе каждый раз, когда у вас не выходит это. Попытки контролировать все обречены на провал. Пытаясь, вы просто создаете лишний стресс и лишаете себя счастья.

12. Вы молчите, чтобы избежать конфликта

Вам есть что сказать, но вы молчите и позволяете другим людям принимать за вас решение, чтобы просто не ввязываться в спор. Не передавайте контроль над своей жизнью в чужие руки. Отстаивайте свое мнение.

13. Вы предаете моральные принципы

Вы можете идти на поводу у других людей и совершать вещи, которые не соответствуют вашим принципам. А еще вы будете ненавидеть себя, но все равно делать лишь по той причине, что не можете пойти против толпы.





14. Вы пытаетесь угодить всем

Вы боитесь, что кому-то не нравитесь или доставляете неудобства. Всегда соглашаетесь помочь, когда к вам обращаются с просьбой, даже если это мешает вашим планам.

15. Вы завидуете

Вы не испытываете благодарность и уважение к тому, что есть у вас. Вместо этого вы смотрите на других и думаете, что в вашей жизни чего-то не хватает. Вы чувствуете отвращение к себе.

16. Вы осуждаете других людей

Одним вы завидуете, а других осуждаете и презираете. Вы сплетничаете, обсуждаете поступки, внешность, мысли, идеи других, стараясь принизить их. Таким образом вы повышаете себе самооценку. Пытаетесь отвлечься от собственных недостатков. Всегда проще переключить внимание на других, чем работать над собой.

17. Вы часто врете

Вместо того чтобы быть открытым миру, вы постоянно придумываете что-то. Чтобы оправдаться, приукрасить свою жизнь, получить выгоду – причины для лжи могут быть разные, но ни одна из них не оправдывает ваши действия.

18. Вы игнорируете свой внутренний голос

Вы готовы заглушить внутренний голос , чтобы угодить другим. Делаете что-то, потому что «должны». Вы готовы потратить большую часть своей жизни на занятие, которое создает внутри вас чувство дискомфорта и неудовлетворенности, чтобы оправдать чьи-то ожидания.





19. Вы зацикливаетесь на плохом и игнорируете хорошее

В любой ситуации, в какой бы вы ни оказались, вы всегда видите только плохое. Даже если происходит что-то позитивное, вы все равно акцентируете внимание на негативе, не позволяя себе насладиться хорошими моментами.

20. Вы не верите в себя

Вам кажется, что вы ни на что не способны и вы не тот человек, который как-то способен повлиять на мир вокруг себя. Страх поглощает ваше уважение к себе, вы поддаетесь слабости и выбираете путь наименьшего сопротивления. Вы просто живете, отказавшись от своих амбиций и мечтаний.

Текст: Flytothesky.ru

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