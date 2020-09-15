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Тест: Хорошо ли вы знаете флаги разных стран мира?
15.09.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
У всего есть свой опознавательный знак. Вот и страны не стали исключением из этого правила. У каждой есть свои герб, флаг, народный костюм и национальное блюдо. И, если вы любите путешествовать, то знать эту информацию будет очень полезно. Сегодня у вас есть возможность проверить, помните ли вы, как выглядят флаги разных стран мира. Будьте внимательны!
Ответы:
1. Абхазия
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У всего есть свой опознавательный знак. Вот и страны не стали исключением из этого правила. У каждой есть свои герб, флаг, народный костюм и национальное блюдо. И,...
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