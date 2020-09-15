Тест: Хорошо ли вы знаете флаги разных стран мира?

Источник материала: Flytothesky





У всего есть свой опознавательный знак. Вот и страны не стали исключением из этого правила. У каждой есть свои герб, флаг, народный костюм и национальное блюдо. И, если вы любите путешествовать, то знать эту информацию будет очень полезно. Сегодня у вас есть возможность проверить, помните ли вы, как выглядят флаги разных стран мира. Будьте внимательны!

Ответы:

1. Абхазия

2. Ирландия

3. Финляндия

4. Ямайка

5. Эстония

6. Италия

7. Германия

8. Греция

9. Канада

10. Индия

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