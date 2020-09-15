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Тест: Сможете закончить пословицы и поговорки?
15.09.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Пословицы и поговорки появились не просто так. Истина, заложенная в них, стала результатом человеческого опыта, смекалки и мудрости. Многие пословицы мы используем почти каждый день, даже не замечая этого. Но правильно ли мы их помним? Может, некоторые фрагменты ускользнули из нашей памяти? Мы подумали и решили, что вам пора освежить свои знания. Сможете продолжить 10 пословиц и поговорок, которые у всех на слуху?
Ответы:
1. О вкусах не спорят.
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Пословицы и поговорки появились не просто так. Истина, заложенная в них, стала результатом человеческого опыта, смекалки и мудрости. Многие пословицы мы используем...
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