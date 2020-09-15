Тест: Сможете закончить пословицы и поговорки?

Источник материала: Flytothesky





Пословицы и поговорки появились не просто так. Истина, заложенная в них, стала результатом человеческого опыта, смекалки и мудрости. Многие пословицы мы используем почти каждый день, даже не замечая этого. Но правильно ли мы их помним? Может, некоторые фрагменты ускользнули из нашей памяти? Мы подумали и решили, что вам пора освежить свои знания. Сможете продолжить 10 пословиц и поговорок, которые у всех на слуху?

Ответы:

1. О вкусах не спорят.

2. И волки сыты, и овцы целы.

3. Не все золото, что блестит.

4. В чужой монастырь со своим уставом не ходят.

5. Назвался груздем – полезай в кузов.

6. Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле.

7. И швец, и жнец, и на дуде игрец.

8. Коней на переправе не меняют.

9. Двое пашут, а семеро руками машут.

10. Глупый осудит, а умный рассудит.

Пройдите также:

Тест: хорошо ли вы знаете русские глаголы?