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Тест: Сможете закончить пословицы и поговорки?

15.09.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете закончить пословицы и поговорки?

Пословицы и поговорки появились не просто так. Истина, заложенная в них, стала результатом человеческого опыта, смекалки и мудрости. Многие пословицы мы используем почти каждый день, даже не замечая этого. Но правильно ли мы их помним? Может, некоторые фрагменты ускользнули из нашей памяти? Мы подумали и решили, что вам пора освежить свои знания. Сможете продолжить 10 пословиц и поговорок, которые у всех на слуху?

Ответы:

1. О вкусах не спорят.
2. И волки сыты, и овцы целы.
3. Не все золото, что блестит.
4. В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
5. Назвался груздем – полезай в кузов.
6. Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле.
7. И швец, и жнец, и на дуде игрец.
8. Коней на переправе не меняют.
9. Двое пашут, а семеро руками машут.
10. Глупый осудит, а умный рассудит.

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Пословицы и поговорки появились не просто так. Истина, заложенная в них, стала результатом человеческого опыта, смекалки и мудрости. Многие пословицы мы используем...
 
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