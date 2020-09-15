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Тест: Насколько хорошо вы разбираетесь в породах котиков?

15.09.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Насколько хорошо вы разбираетесь в породах котиков?

Наверное, вы даже не догадываетесь, насколько разнообразен мир кошачьих. Два котика могут показаться вам абсолютно идентичными, но они окажутся представителями разных пород. Порода питомца зависит от окраса, размера животного, длины шерсти и других факторов. Считаете себя любителем кошек? Тогда подтвердите это звание, набрав как можно больше правильных ответов!

Ответы:

1. Бенгальская кошка
2. Сиамская кошка
3. Мейн-кун
4. Минскин
5. Персидский кот
6. Кимрик
7. Сноу-шу
8. Бомбейская кошка
9. Нибелунг
10. Британский короткошерстный кот

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Наверное, вы даже не догадываетесь, насколько разнообразен мир кошачьих. Два котика могут показаться вам абсолютно идентичными, но они окажутся представителями...
 
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