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Тест: Насколько хорошо вы разбираетесь в породах котиков?
15.09.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Наверное, вы даже не догадываетесь, насколько разнообразен мир кошачьих. Два котика могут показаться вам абсолютно идентичными, но они окажутся представителями разных пород. Порода питомца зависит от окраса, размера животного, длины шерсти и других факторов. Считаете себя любителем кошек? Тогда подтвердите это звание, набрав как можно больше правильных ответов!
Ответы:
1. Бенгальская кошка
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Наверное, вы даже не догадываетесь, насколько разнообразен мир кошачьих. Два котика могут показаться вам абсолютно идентичными, но они окажутся представителями...
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