Тест: В какой мультяшной вселенной вы могли бы жить?

Источник материала: Flytothesky





Мультфильмы заряжают нас эмоциями и позитивом, учат хорошим поступкам, создают атмосферу волшебства, добра и праздника. Кстати, у вас есть любимый мультфильм? Хотели бы узнать, в какой мультяшной вселенной вы бы могли жить? Наш тест это покажет. Помните, как говорил Люмьер из “Красавицы и чудовища”? “У вас нет времени, чтобы быть робким. Вы должны быть смелым и отважным”. Поэтому желаем удачи!

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Тест: В каком фантастическом фильме вы смогли бы жить?