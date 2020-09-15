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Тест: В какой мультяшной вселенной вы могли бы жить?

15.09.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: В какой мультяшной вселенной вы могли бы жить?

Мультфильмы заряжают нас эмоциями и позитивом, учат хорошим поступкам, создают атмосферу волшебства, добра и праздника. Кстати, у вас есть любимый мультфильм? Хотели бы узнать, в какой мультяшной вселенной вы бы могли жить? Наш тест это покажет. Помните, как говорил Люмьер из “Красавицы и чудовища”? “У вас нет времени, чтобы быть робким. Вы должны быть смелым и отважным”. Поэтому желаем удачи!

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Мультфильмы заряжают нас эмоциями и позитивом, учат хорошим поступкам, создают атмосферу волшебства, добра и праздника. Кстати, у вас есть любимый мультфильм?...
 
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