Расти, коса: 3 источника омега-3 для красивых волос

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ни для кого не секрет, что для красивых и густых волос необходимо потреблять немалое количество полезных жиров, а также включать в ежедневное меню продукты с высоким содержанием омега-3 и омега-6. Эти жирные кислоты содержатся не только в рыбе и морепродуктах, но и в некоторых растительных маслах. И если вы не относитесь к ценителям рыбных блюд и не горите желанием есть рыбу каждый день, то попробуйте восполнить норму полезных жиров и реабилитировать свои волосы при помощи волшебных масел.

Масло льняное

Количество омега-3, входящих в состав льняного масла, в два раза превосходят рыбий жир и другие растительные масла. К тому же, масло льна - настоящий кладезь витаминов группы B, а также полезных A, F, E и таких веществ как магний, цинк, селен и другие. Будьте готовы к тому, что вы не сразу привыкните к горьковатому привкусу масла, вот почему стоит использовать его как добавку к салатам, основным блюдам и даже утренней каше. Еще одна особенность - это масло не подлежит термической обработке.

Масло конопляное

Еще один полезный вид растительного источника омега-3 - конопляное масло, которое можно с легкостью сопоставить не только с рыбьим жиром, но и с популярными сортами красной рыбы. Кстати, научно доказано, что это единственное масло, которое усваивается полностью. Характерные черты: легкая кислинка и травянистый аромат. Конопляное масло - отличный вариант заправки для салатов, закусок и горячих блюд.

Масло рыжиковое

Нет, этот вид масла никак не связан с грибами, как может показаться изначально. Этот вид масла получают из крестоцветного растения - рыжика, который также называют "ложный лен". В рыжиковом масле содержится огромное количество омега-6, а также линолевая кислота, которые благотворно влияют на красоту и здоровье волос и даже женскую репродуктивную систему.

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