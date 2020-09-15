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Тест: Знаете ли вы названия вещей, которые вас окружают?
15.09.2020 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Нас окружают тысячи, миллионы вещей. И в большинстве случаев мы можем их как-то обозначить: горшок, растение, дверь, подоконник. Но иногда встречаются такие предметы, которые мы обычно называем “штучки”. А ведь в действительности у них тоже есть свои имена. Хотите попробовать угадать названия обычных вещей, которые окружают вас в повседневной жизни? Тогда давайте начинать!
Ответы:
1. Пипидастр – метелка для смахивания пыли.
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Нас окружают тысячи, миллионы вещей. И в большинстве случаев мы можем их как-то обозначить: горшок, растение, дверь, подоконник. Но иногда встречаются такие...
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