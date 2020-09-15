Тест: Знаете ли вы названия вещей, которые вас окружают?

Источник материала: Flytothesky





Нас окружают тысячи, миллионы вещей. И в большинстве случаев мы можем их как-то обозначить: горшок, растение, дверь, подоконник. Но иногда встречаются такие предметы, которые мы обычно называем “штучки”. А ведь в действительности у них тоже есть свои имена. Хотите попробовать угадать названия обычных вещей, которые окружают вас в повседневной жизни? Тогда давайте начинать!

Ответы:

1. Пипидастр – метелка для смахивания пыли.

2. Люверс – фурнитура в виде колец для ткани, которая используется для продевания шнуров, веревок.

3. Моп – насадка для швабры.

4. Лунула – полумесяц у основания ногтя.

5. Пунт – вогнутое дно винных бутылок.

6. Эглет – пластиковый или металлический наконечник шнурков.

7. Шлевка – полоска на поясе одежды, под которую продевается ремень.

8. Феррул – металлическая часть с ластиком на конце карандаша.

9. Мюзле – проволока для шампанского.

10. Бирдекель – подставка под пивную кружку.

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