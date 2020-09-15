"Минсктранс" предупредил о задержках автобусов на границе с Украиной

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен - Sputnik. Рейсовые автобусы могут задерживаться при прохождении границы с Украиной, об этом пассажиров предупредили в ГП "Минсктранс".

"Информируем о возможных задержках автобусов, выполняющих регулярные рейсы по маршрутам Минск - Киев со временем отправления из Минска в 19:00 по четвергам-воскресеньям и в 22:30 - по понедельникам-средам при прохождении государственной границы Украины", - сообщили там.

В "Минсктрансе" просят пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок, при этом причины задержек не объясняются.

По всей видимости, задержки рейсовых автобусов могут быть вызваны тем, что украинский пункт пропуска "Новые Яриловичи" (сопредельный белорусский пункт пропуска "Новая Гута") работает с перебоями. Именно через этот пункт пропуска обычно проезжают автобусы "Минсктранса", следующие в Киев.